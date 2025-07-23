Председатель Союза журналистов выиграл суд с налоговой службой

Суд оставил свое решение неизменным.

Сегодня, 31 июля, председатель карельского Союза журналистов Андрей Раев выиграл суд по делу о бухгалтерской отчетности объединения. Как сообщило ИА «Республика», в Петрозаводском городском суде состоялось заседание, на котором решение мирового судьи (из-за отсутствия состава правонарушения) было оставлено в силе, несмотря на обжалование УФНС по Карелии.

— Решение в нашу пользу принято. Тем не менее с налоговой была достигнута договоренность, что работу над отчетностью мы будем вести. Как продолжится дело — мы не знаем. Решение мирового судьи оставлено в силе, то есть дело прекращено. Но что касается Союза журналистов и его расходов: никаких трат на ведение нулевой отчетности мы закладывать не будем и деньги членов на это тратить не станем. Судья с этим согласилась, — отметил Раев.

Известно, что ранее налоговая служба обращалась в мировой суд, требуя от организации предоставить отчет за 2024 год. Налоговые инспекторы составили протокол об отсутствии у Союза журналистов Карелии необходимых финансовых документов. Председатель объединения пояснил, что организация не ведет финансовой деятельности. По мнению Андрея Раева, наем бухгалтера обойдется союзу дороже, чем поступает добровольных взносов. Руководитель отметил, что средства собираются на добровольной основе для организации праздников, встреч с ветеранами и вручения подарков. Около половины членов организации — пенсионеры, которые освобождены от уплаты взносов.