Председатель Совета ветеранов культуры попросила благоустроить памятную аллею в Кеми

На территории предлагают создать комфортную зону для людей старшего поколения.

Аллея Ветеранов в Кеми была высажена на улице Мосорина непосредственными участниками Великой Отечественной войны в один из юбилеев после еë окончания. Восстановить и благоустроить территорию предлагает председатель местного Совета ветеранов работников культуры Ирина Ильницкая. Она уверена, что этот шаг станет значимым в год 80-летия Победы.

— Для нашего города Аллея Ветеранов — не просто зелёная зона, а настоящий символ памяти и преемственности поколений. Хотелось бы, чтобы здесь, в тени деревьев, проходили важные для города мероприятия, встречались жители, отдыхали семьи с детьми. Это место уже давно стало неотъемлемой частью нашей городской идентичности», — отмечает Ирина Ильницкая.

Председатель Совета ветеранов культуры вспоминает, что аллею создали из семян, которые привёз в Кемь из Сибири руководитель лесхоза и участник войны Валерий Шелепов. Из шишек он вырастил саженцы кедра. Их ветераны Кеми высадили вдоль улицы Мосорина вместе с берёзами и рябинами. Каждое дерево символизировало год, прошедший после Победы.

Аллея Ветеранов появилась в Кеми в 1985 году, который стал юбилейным и для самого карельского города. Тогда ему исполнилось 200 лет с момента основания. Ирина Ильницкая хочет, чтобы работы на аллее включали комплексное обновление территории и не портили еë историческую ценность. Особое внимание она уделяет созданию комфортной среды для людей старшего поколения — тех, кто особенно дорожит этим местом.

— Уже давно кемляне считают всю зелёную зону улицы Мосорина исторической и значимой частью города. Очень важно сохранить дух этого места. Пусть Аллея Ветеранов остаётся любимым местом отдыха, каким она была десятилетиями», — добавляет Ирина Ильницкая.

Совместно с администрацией и местными депутатами инициативные жители Кеми создали план благоустройства аллеи Ветеранов, который может получить средства на реализацию в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Если территория станет победителем народного голосования, в ней заменят бордюры и приведут в порядок разросшуюся растительность.

Поддержать аллею Ветеранов можно до 12 июня на портале https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/17044/95930/