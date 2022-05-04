Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил жителей республики с Днем Победы (ВИДЕО)

Председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович обратился к жителям Карелии в связи с Днем 77-летия Победы.

Обращение размещено на его странице Вконтакте.





«Дорогие ветераны, труженики тыла, узники концлагерей, дети войны! Уважаемые земляки!



В нашей истории 9-е мая было и останется самым дорогим и величественным праздником. Поколение героев подарило потомкам возможность свободно строить достойное будущее.



Мы с вами, внуки и правнуки ветеранов, несем огромную ответственность за сохранение памяти о подвиге наших воинов, которые 77 лет назад освободили мир от фашизма.



И сегодня, когда запад неуклюже пытается ослабить нашу страну, эта священная память о дедах и прадедах защищает нас, делает нас сильнее!



Пусть имена наших героических солдат, офицеров, тружеников тыла живут вечно. Низкий поклон защитникам Родины! Самые теплые слова благодарности Детям войны — за стойкость, силу духа и мужество.



С Праздником, дорогие жители Карелии! С Днем Великой Победы!», — сказал спикер.