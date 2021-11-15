Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович сердечно поздравил Артура Парфенчикова с днем рождения

Элиссан Шандалович от всего сердца поздравил главу Карелии Артура Парфенчикова с Днем рождения.

Спикер парламента сказал: «Сердечно поздравляю главу Республики Карелия Артура Олеговича Парфенчикова с Днем рождения! Это человек невероятной работоспособности, целеустремленный и разносторонний лидер, обладающий стратегическим мышлением. С первых шагов на посту Главы Карелии Артур Олегович работает открыто, опираясь на общественное мнение, чем заслужил большое доверие жителей».

По словам Элиссана Шандаловича, под руководством Парфенчикова произошли очевидные перемены в республике: стали строиться новые школы, детские сады, спортивные комплексы. Успешно реализуются проекты в самых разных сферах: это и промышленность, и развитие села, благоустройство территорий, а также здравоохранение, образование, наука, культура, спорт.

«Бесспорно, Артура Олеговича уважают и ценят на самом высоком федеральном уровне. Именно он сумел добиться беспрецедентной федеральной поддержки. Уверен, что впереди у нашего главы еще много важных планов и свершений, которые очень нужны нашим землякам. Ценю и уважаю Артура Олеговича за его смелость, высочайшую эрудицию, умение брать на себя ответственность и достойно противостоять любым трудностям», - сказал Элиссан Шандалович.

Спикер Заксобрания от всей души пожелал Артуру Олеговичу Парфенчикову крепкого здоровья, личного счастья, уверенности в своих силах и успехов во всех начинаниях!