890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели 25
28.11.2021 15:35

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович сердечно поздравил Артура Парфенчикова с днем рождения

Новости. Общество
11:51, 29 Ноября 2021
фото: © Элиссан Шандалович / ВК

Новости партнеров

Элиссан Шандалович от всего сердца поздравил главу Карелии Артура Парфенчикова с Днем рождения.

Спикер парламента сказал: «Сердечно поздравляю главу Республики Карелия Артура Олеговича Парфенчикова с Днем рождения! Это человек невероятной работоспособности, целеустремленный и разносторонний лидер, обладающий стратегическим мышлением. С первых шагов на посту Главы Карелии Артур Олегович работает открыто, опираясь на общественное мнение, чем заслужил большое доверие жителей».

По словам Элиссана Шандаловича, под руководством Парфенчикова произошли очевидные перемены в республике: стали строиться новые школы, детские сады, спортивные комплексы. Успешно реализуются проекты в самых разных сферах: это и промышленность, и развитие села, благоустройство территорий, а также здравоохранение, образование, наука, культура, спорт.

«Бесспорно, Артура Олеговича уважают и ценят на самом высоком федеральном уровне. Именно он сумел добиться беспрецедентной федеральной поддержки. Уверен, что впереди у нашего главы еще много важных планов и свершений, которые очень нужны нашим землякам. Ценю и уважаю Артура Олеговича за его смелость, высочайшую эрудицию, умение брать на себя ответственность и достойно противостоять любым трудностям», - сказал Элиссан Шандалович.

Спикер Заксобрания от всей души пожелал Артуру Олеговичу Парфенчикову крепкого здоровья, личного счастья, уверенности в своих силах и успехов во всех начинаниях!

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
23.11.2021, 14:01
Вы уволены!
22.11.2021, 10:18
Современная классика: что будут строить на главной площади Петрозаводска
22.11.2021, 15:33
Три улицы связали новый микрорайон Петрозаводска с городом (ФОТО)
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели

Аналитика

Сегодня 09:00
Ничего лишнего - только деньги
Приватизация без интерпретации
Власти озабочены тем, что планы приватизации государственного и муниципального имущества в Карелии могут вызвать недовольство среди населения.
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
26.11.2021 17:08
Бюджет Петрозаводска сохранит социальную направленность
26.11.2021 12:13
Чичин в розыске 4
25.11.2021 15:49
«Давайте следить за качеством воды вместе»
25.11.2021 08:10
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 9
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»