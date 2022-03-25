Председателя дачного товарищества в Карелии наказали за мусор

В Пряжинском районе председателя садоводческого товарищества оштрафовали за то, что он не заключил договор на вывоз мусора, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Пряжинского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления в деятельности садоводческого товарищества «Восход» и вывила нарушения.

Установлено, что при ведении хозяйственной деятельности садоводческого товарищества образуются отходы, которые отнесены к группе коммунальных, вместе с тем договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором не заключен.

На данном основании в октябре 2021 года Минприроды привлекло председателя товарищества к административной ответственности, назначив ему наказание в виде предупреждения.

По итогам проверки прокуратура района в отношении председателя товарищества возбудила дело об административном правонарушении, материалы проверки были направлены для рассмотрения в Минприроды.

Постановлением министерства председателю садоводческого товарищества назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.