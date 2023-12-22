Председателям советов многоквартирных домов станет проще представлять интересы собственников

Теперь они смогут представлять в суде интересы жильцов без доверенности.

Председатели советов многоквартирных домов смогут представлять интересы жильцов и без доверенности, сообщили в паблике Госкомитета Карелии по жилищному надзору.



С 12 декабря 2023 года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс. Теперь председатель совета многоквартирного дома может представлять в суде интересы жильцов по делам, связанным с управлением МКД или предоставлением коммунальных услуг не только по доверенности от собственников, но и если общее собрание примет соответствующее решение (не менее двух третей от общего числа голосов).



Как пояснили в сообществе, это расширит возможности председателя по эффективной защите прав граждан – станет проще представлять в суде интересы собственников.



Решение оформляется протоколом собрания и должно содержать перечень споров, по которым председатель вправе выступать в качестве представителя, а также список дозволенных процессуальных действий.



В источнике напомнили: общее собрание жильцов в МКД правомочно, если в нем участвовали собственники помещений или их представители, обладающие более чем 50% от общего числа голосов.