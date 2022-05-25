Представитель главы Карелии в парламенте владеет недвижимостью на Украине

Недвижимость на территории Украины задекларирована у представителя главы республики в Законодательном собрании Карелии Юрия Шабанова.

Юрий Шабанов на правах общей собственности владеет земельным участком (594 кв. метра) и жилым домом (54 кв. метра) на территории Украины.

В России в собственности у Юрия Шабанова есть еще один участок (1774 кв. метра) и еще один дом (122 кв. метра). В общей собственности у чиновника есть также российская квартира площадью 68,4 кв. метра, в пользовании — земельный участок в России (20 кв. метров). Шабанов — хозяин машины «KIA UM (Sorento)». Его официальный доход в минувшем году составил 5 млн 421 тыс. 477 рублей. Супруга чиновника заработала за год чуть более 207 тыс. рублей. В общей собственности у нее российская квартира площадью 68,4 кв. метра.

«Столица на Онего» изучила декларации губернатора и министров, чтобы выяснить, кто из представителей власти заработал в прошлом году больше всех. Подробности — далее.