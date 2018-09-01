Представитель президента дал оценку исполнению майских указов Путина в Карелии

Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов оценил ход исполнения майских указов Владимира Путина в Карелии.

Исполнение майских указов президента обсуждалось во время рабочей встречи Александра Беглова и Артура Парфенчикова.

"Мы видим положительные результаты работы правительства Карелии по привлечению федеральных средств, - отметил Александр Беглов. - В целом, майские указы главы государства в регионе исполняются. Наметившуюся стабильность и возможности для дальнейшего экономического роста необходимо развивать".

В свою очередь, глава Карелии рассказал о достижениях в регионе.

"Сегодня мы можем говорить о росте индекса промышленного производства, он вырос на 44%. Поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на треть. Благодаря этой работе мы вышли на первое место среди регионов по снижению долговой нагрузки", - отметил Парфенчиков.

Также глава Карелии отметил ряд вопросов, решение которых требует федерального финансирования. Это вопросы ремонта автомобильных дорог регионального значения, обеспечения жильем молодых семей, строительства нового Республиканского онкологического диспансера и т.д.