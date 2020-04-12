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Представитель Татьяны Булановой рассказал о ее самочувствии после госпитализации

Новости. Вечерняя столица
19:46, 12 Апреля 2020
фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Певица Татьяна Буланова, госпитализированная накануне в Санкт-Петербурге, находится в больнице с микроинсультом.

Об этом "РИА Новости"сообщил представитель артистки Константин Сергеев. По его словам, состояние исполнительницы оценивается как стабильное, она чувствует себя лучше.

"Она под наблюдением врачей... Можно сказать, что это микроинсульт", — отметил Сергеев в воскресенье, 12 апреля.

Как пишут "Известия", представитель певицы рассказал, что Буланова почувствовала себя плохо два дня назад. Он выразил надежду на скорое выздоровление артистки и добавил, что она на связи.

Накануне сообщалось, что у Булановой проблемы с сердцем. В больнице ей провели обследование, чтобы установить причины ухудшения самочувствия.

Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Санкт-Петербурге. В 1996 году она была удостоена таких наград, как "Золотой граммофон" и "Песня года" за композицию "Ясный мой свет". В 2004 году ей присвоили звание заслуженной артистки России.

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2020-04-12 20:41:07
Да хоть бы и лопнула, кому она нужна, будто без нее проблем нету....
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