Представитель Татьяны Булановой рассказал о ее самочувствии после госпитализации

Певица Татьяна Буланова, госпитализированная накануне в Санкт-Петербурге, находится в больнице с микроинсультом.

Об этом "РИА Новости"сообщил представитель артистки Константин Сергеев. По его словам, состояние исполнительницы оценивается как стабильное, она чувствует себя лучше.

"Она под наблюдением врачей... Можно сказать, что это микроинсульт", — отметил Сергеев в воскресенье, 12 апреля.

Как пишут "Известия", представитель певицы рассказал, что Буланова почувствовала себя плохо два дня назад. Он выразил надежду на скорое выздоровление артистки и добавил, что она на связи.

Накануне сообщалось, что у Булановой проблемы с сердцем. В больнице ей провели обследование, чтобы установить причины ухудшения самочувствия.

Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Санкт-Петербурге. В 1996 году она была удостоена таких наград, как "Золотой граммофон" и "Песня года" за композицию "Ясный мой свет". В 2004 году ей присвоили звание заслуженной артистки России.