Представители фракций обозначили позицию по проекту бюджета Карелии на 2026 год
Сегодня 12:27 Политика
Поделиться

Депутаты Законодательного Собрания 13 ноября поддержали в первом чтении проект закона «О бюджете Республики Карелия на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

фото: © Законодательное собрание РК

Во время обсуждения свои позиции обозначили представители фракций «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Российская партия пенсионеров», «Яблоко» и «Новые люди».

Как отметила вице-спикер парламента Карелии Ольга Шмаеник (фракция «Единая Россия»), большая часть предложений депутатов фракции уже нашла отражение в проекте бюджета.

— Несмотря на все трудности, бюджет остается социально ориентированным. И те наказы, те проблемы, о которых говорят жители, имеют конкретные строчки и конкретное финансирование. Речь идет о капитальных ремонтах школ, строительстве детских садов, создании модельных библиотек, строительстве новых поликлиник, больниц, амбулаторий, нового онкологического центра в Петрозаводске, расселении аварийного жилья. Этот список можно долго продолжать. Бюджет остается нацеленным на реальные нужды людей, — сказала Ольга Шмаеник.

Парламентарий отметила, что масштабные задачи по социально-экономическому развитию, по повышению качества жизни граждан, укреплению промышленного потенциала республике помогает решать федеральный центр. Это и президентские национальные проекты, и отдельная федеральная программа развития Карелии до 2030 года, и инфраструктурное меню, и многие другие механизмы. Республика ощущает эту помощь и предусматривает в бюджете средства на софинансирование проектов.

— Мы поддерживаем все основные цели и параметры бюджета, но будем продолжать работу по выделению дополнительных средств на многие чувствительные направления, которые на сегодняшний день не нашли должного финансового подтверждения. В частности, на ремонт муниципальных дорог, программы инициативного бюджетирования, — сказала Ольга Шмаеник.

По мнению зампредседателя Комитета по здравоохранению и социальной политике Лидии Суворовой (фракция «Российская партия пенсионеров»), в Карелии благодаря Главе и Правительству региона сдвинулась с мёртвой точки работа по капитальному ремонту соцучреждений. В этом году разрабатывается ПСД, а в бюджете республики на 2026 год впервые предусмотрено более 20 млн рублей на укрепление материально-технической базы домов-интернатов.

— В бюджете есть средства на поддержку многодетных семей, инвалидов, участников СВО, их близких, поэтому поддерживаем. Готовим поправки, — сказала Лидия Суворова.

Заместитель председателя Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Паккуев (фракция ЛДПР) отметил, что внесенный Главой Карелии бюджет объективно отражает текущую экономическую ситуацию, в которой находится не только наша республика, но и страна в целом. Понятно, что если в стране сложная экономическая обстановка, это не может не сказываться на возможностях регионального бюджета.

— Тем не менее бюджет сбалансирован, все социальные обязательства обеспечены. Есть средства на поддержку сельского хозяйства, местного самоуправления, ремонт дорог и другие важные направления, — сказал Александр Паккуев.

По словам зампредседателя Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Ройне Изюмов (фракция «Справедливая Россия»), основная работа над главным финансовым документом еще впереди.

— Нас услышали по поддержке региональных пожарных и спасателей. В проекте бюджета предусмотрена ежемесячная доплата, но наша итоговая позиция будет сформирована по итогам рассмотрения поправок, которые будем вносить ко второму чтению, — сказал Ройне Изюмов. — Мы настроены на сотрудничество и с Правительством Карелии, и с парламентскими фракциями и будем добиваться, чтобы бюджет реально улучшал жизнь людей.

Зампредседателя Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Сергей Усатенко (фракция «Новые люди»), в частности, обратил внимание на актуальную задачу по расселению граждан из аварийного жилья и предложил запустить в республике пилотный проект по расселению кварталов по программе комплексного развития территорий, предусмотреть средства на микрогранты для бизнеса и расширение мер поддержки самозанятых на селе.

— Для нас бюджет — это не просто цифры, а инструмент развития Карелии. И задача наша — чтобы каждый вложенный рубль помогал молодежи, развивал районы, создавал рабочие места, а также давал людям чувство комфорта, — сказал Сергей Усатенко.

В ходе обсуждения законопроекта парламентарии задали Главе Карелии вопросы, которые касались демографической ситуации, поддержки домов культуры на селе, введения дополнительных ограничений на розничную продажу алкогольной продукции, обращения с ТКО, расселения граждан из аварийного жилья, приведения в нормативное состояние дорог регионального и местного значения.

Второе чтение законопроекта запланировано на 4 декабря. Срок внесения поправок — до 28 ноября.

Ранее депутаты Заксобрания Карелии задали главе региона острые вопросы об аварийном жилье, мусорной реформе, борьбе с алкоголем. 

