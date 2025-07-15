Представители креативных индустрий в Карелии получат доступ к мерам государственной поддержки

Инициативу Главы республики Артура Парфенчикова поддержал карельский парламент.

Сегодня депутаты Законодательного Собрания Карелии поддержали инициативу Главы республики Артура Парфенчикова о расширении перечня сфер субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на региональную господдержку. Такой возможностью теперь смогут воспользоваться представители креативных (творческих) индустрий – соответствующие изменения внесены в закон «О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия».



Нововведения коснутся предпринимателей и организаций, занимающихся народными художественными промыслами и сохранением культурного наследия, представителей арт-индустрии, СМИ, кино, музыки и других видов искусства. Для них на региональном уровне будут предусмотрены меры поддержки материального и нематериального характера.



В 2024 году между Правительством Карелии и Агентством стратегических инициатив было заключено соглашение о внедрении регионального стандарта развития креативных (творческих) индустрий. Республика входит в число 20 регионов-пилотов по внедрению указанного стандарта.



– Вместе с предпринимательским сообществом нам еще предстоит определить, какая конкретно помощь потребуется. Это следующий шаг нашей работы по развитию креативных индустрий, которые должны играть более значимую роль в экономике страны. Напомню, такую задачу поставил Президент России Владимир Путин, – отметил в своем ТГ- канале Глава Карелии Артур Парфенчиков.



На уровне региона меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства уже распространяются на такие сферы как образование, здравоохранение, культура, спорт, отдых и развлечения, туризм, инновации и промышленное производство, оказание социальных и бытовых услуг, общественное питание, социальное предпринимательство и другие.