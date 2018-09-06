09:48, 06 Сентября 2018
Представители Минифна на конференции в Карелии оценили последствия роста НДС для госконтрактов
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Обязанность по уплате НДС в повышенном размере с 1 января 2019 года будет распространяться на предпринимателей, заключивших госконтракты до этой даты.
Об этом заявила начальник отдела Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина РФ Анна Червова на конференции "Недели госзаказа в Карелии-2018".
Она ответила на вопрос уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии Елены Гнетовой, которая поинтересовалась, как отразится повышение НДС с 18% до 20% на участниках госзакупок, заключивших контракты до 1 января 2019 года, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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