Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:47, 18 Марта 2018

Представители Общественной палаты Карелии поделились своими оценками выборов Президента РФ

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
18.03.18 20:00
"Многие наблюдатели, сообщая о нарушениях, тут же говорили о том, что они устранены"
18.03.18 19:57
По явке на выборах президента в Карелии лидируют Костомукша, Петрозаводск и Сортавала
18.03.18 19:17
Все новости
Загрузка...

Общественники отметили большое количество работающих на избирательных участках независимых наблюдателей и рассказали, что поддерживают связь с волонтёрами даже в самых отдаленных районах.

Член Общественной палаты Карелии Александр Титов, выступая сегодня на площадке Информационно-ситуационного центра ЦИК республики, отметил, что в регионе работает около 1000 наблюдателей от ОП РК. Он подчеркнул, что волонтеры, которых региональная Общественная палата написала на избирательные участки, трудятся безвозмездно.

- Чаще всего та работа, которую ведут наблюдатели от партий, оплачивается, и мы это знаем. И когда уже сложилась определенная практика, найти людей, которые будут работать на общественных началах не так просто. Но Общественная палата Карелии справилась, таких людей нашлось немало, - сказал Александр Титов.

Представитель Общественной палаты Карелии Сергей Абдрашитов, также выступивший в Информационно-ситуационном центре, рассказал об организации общественного наблюдения в районах Карелии.

- За мной закреплены три северных района Карелии. Это первый опыт общественного наблюдения такого рода на выборах. На следующей неделе мы проведем анализ работы наблюдателей, - сообщил Сергей Абдрашитов.

Члены ОП поддерживают связь с наблюдателями в районах, оперативно узнают о трудностях. Этот опыт учтут в дальнейшей работе.Даже в северных районах, несмотря на жёсткие погодные условия, люди охотно идут на участки, отметил общественник.

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
18.03.18 20:00
"Многие наблюдатели, сообщая о нарушениях, тут же говорили о том, что они устранены"
18.03.18 19:57
По явке на выборах президента в Карелии лидируют Костомукша, Петрозаводск и Сортавала
18.03.18 19:17
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
11.03.2018, 10:41
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили

Аналитика

Сегодня 16:39
Политкухня
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 1
В Петрозаводске доверенные лица кандидатов в президенты РФ, члены политических партий поделились своими мыслями о явке в Карелии и избирательной кампании в целом.
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
15.03.2018 12:06
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 3
15.03.2018 11:06
Жизнь "под снос" 5
14.03.2018 11:01
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 12
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 2
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

Еженедельная информационная программа СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым
16.03.2018 09:19
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»