Представители Общественной палаты Карелии поделились своими оценками выборов Президента РФ

Общественники отметили большое количество работающих на избирательных участках независимых наблюдателей и рассказали, что поддерживают связь с волонтёрами даже в самых отдаленных районах.

Член Общественной палаты Карелии Александр Титов, выступая сегодня на площадке Информационно-ситуационного центра ЦИК республики, отметил, что в регионе работает около 1000 наблюдателей от ОП РК. Он подчеркнул, что волонтеры, которых региональная Общественная палата написала на избирательные участки, трудятся безвозмездно.

- Чаще всего та работа, которую ведут наблюдатели от партий, оплачивается, и мы это знаем. И когда уже сложилась определенная практика, найти людей, которые будут работать на общественных началах не так просто. Но Общественная палата Карелии справилась, таких людей нашлось немало, - сказал Александр Титов.

Представитель Общественной палаты Карелии Сергей Абдрашитов, также выступивший в Информационно-ситуационном центре, рассказал об организации общественного наблюдения в районах Карелии.

- За мной закреплены три северных района Карелии. Это первый опыт общественного наблюдения такого рода на выборах. На следующей неделе мы проведем анализ работы наблюдателей, - сообщил Сергей Абдрашитов.

Члены ОП поддерживают связь с наблюдателями в районах, оперативно узнают о трудностях. Этот опыт учтут в дальнейшей работе.Даже в северных районах, несмотря на жёсткие погодные условия, люди охотно идут на участки, отметил общественник.