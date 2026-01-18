Представители Полины Лурье получили ключи от квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках

Лариса Долина и её родственники сняты с регистрационного учёта квартиры в центре Москвы.
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко получила ключи от квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках, сообщает агентство «Москва».
По информации ТАСС, перед этим певица и её несовершеннолетняя внучка были сняты с регистрационного учёта столичной жилплошади.
— Все ранее проживающие в квартире, в том числе Долина и её внучка, давно и самостоятельно выписались из спорной квартиры, — отметила представитель Лурье.
Адвокат Долиной Мария Пухова во время беседы с журналистами отметила, что защита артистки «наконец-то смогла уговорить другую сторону забрать ключи».
Ранее стало известно, что Верховный суд России признал право на недвижимость за Полиной Лурье ещё 16 декабря 2025 года, а Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину из её квартиры 25 декабря.
Напомним, под воздействием мошенников народная артистка России продала квартиру, отдала аферистам вырученную сумму и ещё добавила сверху, а затем через суд смогла вернуть свою элитную недвижимость. В итоге покупатель Полина Лурье осталась без квартиры. Женщина обратилась в суд.