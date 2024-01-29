Руководители фирм в Петрозаводске рассказали, что не любят в подчиненных больше всего

В то же время почти 50% горожан ничего не раздражает в своих руководителях.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные жители Петрозаводска, а также горожане, занимающие руководящие должности.

Результаты очередного исследования показали, что 47% петрозаводчан ничего не раздражает в своих руководителях. У 8% вызывает недовольство некомпетентность начальства. 5% не нравится равнодушие, безразличие и неуважение к сотрудникам, 4% — грубость и невоспитанность. По 3% респондентов нетерпимы к мягкости, глупости, жадности непоследовательности, непрофессионализму и неумению слушать. Еще 3% возмущаются из-за неспособности руководства решить вопросы, связанные с оплатой труда подчиненных.



Лишь 11% начальников ничего не раздражает в подчиненных. Чаще всего у руководителей вызывает нарекания безответственность персонала (15%), равнодушное отношение к своим обязанностям (12%), лень и неисполнительность (по 9%), склонность ко лжи (7%) и безынициативность (4%).