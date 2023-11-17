Представительница Америки выиграла конкурс «Мисс Вселенная

Россиянка не вошла в первую десятку самых красивых девушек.

Как пишет ТАСС, представляющая Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо стала победительницей 72-го международного конкурса «Мисс Вселенная», финал которого прошел в субботу вечером в Сальвадоре. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале конкурса.

Вице-мисс стала представительница Таиланда 27-летняя Аннтония Порсильд.

Россию представила обладательница титула «Мисс Россия — 2023» 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. В четверг российская участница продемонстрировала созданный по мотивам русских сказок национальный костюм «Царевна-Лебедь» петербургского дизайнера Ольги Маляровой. При создании использовалось кружево и полудрагоценные камни. Ей не удалось войти в топ-10 участниц смотра.

«Для нас было честью принимать участниц, организаторов и гостей конкурса из разных стран. Конкурс „Мисс Вселенная“ дал нам возможность показать миру, на что мы способны. Спасибо за выбор стать частью возрождения Сальвадора», — сказал президент принимающей страны Найиб Букеле. Как заявили организаторы, конкурс «Мисс Вселенная» в 2024 году пройдет в Мексике.

«Мисс Вселенная» — ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных конкурсов красоты в мире. В этом году в состязании принимали участие девушки из более чем 80 стран.