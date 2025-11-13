Предстоящая зима в России будет холоднее прошлогодней

Предстоящая зима в России ожидается холоднее, чем в прошлом году. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уточнив, что температура при этом будет в пределах или выше климатической нормы.
Как пишет РИА, ссылаясь на слова метеоролога, в течение зимнего сезона прогнозируется повышенное количество оттепелей. Однако периоды потепления будут сменяться холодными эпизодами, когда температура может опускаться ниже -20 градусов.
Сравнение проводится с зимним периодом 2024-2025 годов, который оказался значительно теплее ожидаемых в этом году показателей. Точные температурные прогнозы по регионам будут уточняться гидрометеорологической службой по мере развития зимнего сезона.
