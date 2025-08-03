Предупреждение Хокинга об инопланетной угрозе может сбыться

Британский таблоид связал предсказание физика с приближением межзвездного объекта.
Предупреждение покойного физика Стивена Хокинга о возможном «инопланетном вторжении» может быть актуальным в связи с приближением к Земле межзвездного объекта 3I/ATLAS, открытого учеными Гарварда, в издании РИА Новости рассказали об этом ссылаясь на данные британского издания Daily Mail.
— Страшное предупреждение Стивена Хокинга человечеству может сбыться после того, как известный ученый заявил, что встреча с «враждебной» инопланетной жизнью может произойти через несколько месяцев, - говорится в материале издания.
Хокинг, скончавшийся в 76 лет, предостерегал, что самоуверенность в контактах с космосом может привести к катастрофе, и призывал не отвечать на потенциальные сигналы извне. По данным Daily Mail, международная группа исследователей, изучающих концепцию «ловушки интеллекта», пересмотрела предупреждение ученого.
— Слова Хокинга получили еще большую поддержку после того, как уважаемый астрофизик из Гарварда предположил, что таинственный объект, несущийся к Земле в декабре этого года, может быть враждебным НЛО, — подчеркивает издание.
Глава группы гарвардских ученых Ави Леб, на которого ссылается издание, ранее заявил, что объект 3I/ATLAS достигнет Земли в этом году. Леб допускает, что если это инопланетный корабль, он может нести зонд или оружие. Отмечается, что размеры объекта нехарактерны для обычных межзвездных тел. Если предположения подтвердятся, это может стать проверкой мрачного прогноза Хокинга.