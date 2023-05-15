Предварительное голосование «Единой России» проходит в Карелии

Свой выбор, в том числе, делает молодежь.

Среди тех, кто проголосовал на праймериз «Единой России», жительница Кондопоги, депутат Совета Кондопожского городского поселения Анастасия Федоренко.

«Считаю предварительное голосование очень важной и нужной процедурой. Партия опирается на мнение избирателей еще на этапе отбора кандидатов на предстоящие выборы. И это помогает сформировать действительно сильную команду кандидатов, которые пользуются поддержкой и уважением земляков. Большой плюс, на мой взгляд, что голосование проходит в электронном формате. Это удобно, экономит время, а результаты надежно защищены от любого вмешательства извне», - сказала Анастасия Федоренко.

Житель поселка Эссойла Пряжинского района, студент Роман Волков тоже отметил важность участия в праймериз.

«Предварительное голосование - это возможность не только высказать свою гражданскую позицию, но и напрямую поучаствовать в формировании муниципальной власти. Ведь именно по итогам праймериз определится, кто будет выдвинут от партии кандидатами на выборы. Это решают сами избиратели, поддерживая тех, кому они доверяют. А если кандидат заручился поддержкой на предварительном голосовании, то с высокой степенью вероятности люди проголосуют за него и на выборах», - пояснил Роман Волков.



© Р. Волков

Напомним, предварительное голосование «Единой России» в Карелии стартовало сегодня, 26 мая, и продлится три дня. Оно проходит в электронном виде на сайте pg.er.ru. Голосовать могут граждане, зарегистрированные в качестве избирателей в тех округах, где состоятся муниципальные выборы. Чтобы зарегистрироваться в качестве выборщика нужно было до старта голосования обратиться в Оргкомитет соответствующего муниципального района. По результатам праймериз партия выдвинет кандидатов на муниципальные выборы в сентябре этого года.