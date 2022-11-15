Преемник McDonaldʼs в России потерял до 20% оборота после ребрединга

Оборот сети ресторанов «Вкусно и точка» упал на 15-20% после открытия под новым брендом.

Оборот сети предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» упал на 15-20% после открытия под новым брендом, подобная ситуация произойдет с ресторанами, работавшими под брендом KFC. Об этом сообщил ТАСС председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

«У „Вкусно — и точка“ снизился оборот на 15-20%, по нашей оценке», — сказал он.

McDonaldʼs приостановил работу всех своих ресторанов в РФ 14 марта, вскоре после начала специальной военной операции на Украине. 16 мая компания, доля которой на рынке общепита достигала 7%, объявила об уходе из России и при посредничестве Минпромторга РФ продала бизнес российскому собственнику, покупателем стал бизнесмен Александр Говор. Сеть заработала в России с 12 июня под названием «Вкусно — и точка».