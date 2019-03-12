Преимущества гражданства Вануату для инвесторов в экономику страны
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С 2017 года набрало силу постановление премьер-министра государства Вануату, согласно которому возможно оформление паспорта страны после инвестирования в экономику.
Инвесторы получают возможность получить почетное гражданство Вануату после пожертвования предусмотренной законодательно суммы.
Более детально о требованиях и особенностях программы можно почитать по ссылке. Паспорта выдаются на 5 лет, затем пролонгируются без внесения вкладов в экономику неограниченное число раз.
Условия для получения паспорта Вануату
Государство в Тихом океане предлагает доступную программу, быстрое оформление паспорта всего за 4-6 недель, а также относительно небольшие суммы инвестиций. Официальные условия после обновления программы касательно необходимых сумм для внесения в экономику:
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один инвестор - $150 тыс.;
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пара супругов - $170 тыс.;
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семья с 1 ребенком до 18 лет - $185 тыс.;
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семья с 2 детьми до 18 лет - $200 тыс.
Важно отметить, что данные суммы инвестиций приведены с учетом государственных налоговых сборов и пошлин. Но в них не включена стоимость услуг агентства, которое занимается оформлением документов.
Обновления программы
В мае 2019 года планируется внедрение возможности получения второго гражданства за инвестирование в объекты недвижимости. Власти одобрят инновационный проект недвижимости люкс-класса, после вложения средств в который лица могут подать заявку.
Площадь данных объектов примерно 160 кв.м, стоимость около $900 тыс. Однако для многих инвесторов данная сумма нецелесообразна, поэтому рассматривается также вариант коллективного вложения финансов по $350 тыс. с предоставлением в собственность ¼ доли объекта.
Процедура оформления второго гражданства
Процесс оформления паспорта с дальнейшей иммиграцией в страну предполагает следующие этапы:
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ответственный агент получает и направляет заявки в Бюро по гражданству;
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Комиссия по гражданству проводит заседание Скрининговой комиссии с целью контроля правильности заявок;
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роль скринингового комитета состоит в выполнении проверок каждой заявки посредством финансовой разведки;
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если разведка находит наличие судимости у заявителя, Комиссия отклоняет заявку;
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секретарь комитета сообщает ответственному агенту о результатах рассмотрения каждой заявки на протяжении 14 дней после вынесения решения;
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после одобрения Комиссия передает премьер-министру данные заявителя и членов его семьи;
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Президент получает перечень лиц, которые получают паспорт по программе инвестирования.
Плюсы паспорта вануату
Преимущества второго паспорта:
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можно посещать без визы более 125 стран;
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оптимизация налогов, простота открытия нового бизнеса в стране;
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получение гражданства женой (мужем) и детьми заявителя;
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конфиденциальность;
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отсутствуют требования по проживанию.
Страна предлагает возможность оформить паспорт страны за вклад в экономику аналогично карибским программам.
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