Преимущества гражданства Вануату для инвесторов в экономику страны

С 2017 года набрало силу постановление премьер-министра государства Вануату, согласно которому возможно оформление паспорта страны после инвестирования в экономику.

Инвесторы получают возможность получить почетное гражданство Вануату после пожертвования предусмотренной законодательно суммы.

Более детально о требованиях и особенностях программы можно почитать по ссылке. Паспорта выдаются на 5 лет, затем пролонгируются без внесения вкладов в экономику неограниченное число раз.

Условия для получения паспорта Вануату

Государство в Тихом океане предлагает доступную программу, быстрое оформление паспорта всего за 4-6 недель, а также относительно небольшие суммы инвестиций. Официальные условия после обновления программы касательно необходимых сумм для внесения в экономику:

один инвестор - $150 тыс.;

пара супругов - $170 тыс.;

семья с 1 ребенком до 18 лет - $185 тыс.;

семья с 2 детьми до 18 лет - $200 тыс.

Важно отметить, что данные суммы инвестиций приведены с учетом государственных налоговых сборов и пошлин. Но в них не включена стоимость услуг агентства, которое занимается оформлением документов.

Обновления программы

В мае 2019 года планируется внедрение возможности получения второго гражданства за инвестирование в объекты недвижимости. Власти одобрят инновационный проект недвижимости люкс-класса, после вложения средств в который лица могут подать заявку.

Площадь данных объектов примерно 160 кв.м, стоимость около $900 тыс. Однако для многих инвесторов данная сумма нецелесообразна, поэтому рассматривается также вариант коллективного вложения финансов по $350 тыс. с предоставлением в собственность ¼ доли объекта.

Процедура оформления второго гражданства

Процесс оформления паспорта с дальнейшей иммиграцией в страну предполагает следующие этапы:

ответственный агент получает и направляет заявки в Бюро по гражданству;

Комиссия по гражданству проводит заседание Скрининговой комиссии с целью контроля правильности заявок;

роль скринингового комитета состоит в выполнении проверок каждой заявки посредством финансовой разведки;

если разведка находит наличие судимости у заявителя, Комиссия отклоняет заявку;

секретарь комитета сообщает ответственному агенту о результатах рассмотрения каждой заявки на протяжении 14 дней после вынесения решения;

после одобрения Комиссия передает премьер-министру данные заявителя и членов его семьи;

Президент получает перечень лиц, которые получают паспорт по программе инвестирования.

Плюсы паспорта вануату

Преимущества второго паспорта:

можно посещать без визы более 125 стран;

оптимизация налогов, простота открытия нового бизнеса в стране;

получение гражданства женой (мужем) и детьми заявителя;

конфиденциальность;

отсутствуют требования по проживанию.

Страна предлагает возможность оформить паспорт страны за вклад в экономику аналогично карибским программам.

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