Преимущества керамической плитки

Керамическая плитка - эстетичный материал с великолепными эксплуатационными качествами.

В течение уже многих лет отделка помещений керамической плиткой не выходит из моды. Великолепные коллекции представлены в интернет-магазине Vendor Keramik. Вся продукция сертифицированная. Живые фотографии позволяют сделать выбор, не выходя из дому.

Основным достоинством керамической плитки является то, что она изготавливается из натурального сырья. Для производства используется экологически чистая глина. Керамическая плитка - это материал, который изготавливается по особой технологии, которая гарантирует абсолютную безопасность для здоровья человека. Облицовочный материал не может вызывать аллергию, так ка при обжиге из него удаляются все токсичные и опасные для здоровья вещества. Кроме того, благодаря специальной технологии керамическая плитка отличается гладкой поверхностью. Это значит, что на ней, в отличие от дерева и камня, не могут скапливаться бактерии и вредоносные грибки. Кроме этого глазурь, которой покрывается поверхность, надежно защищает плитку от химических повреждений.

Важным эксплуатационным преимуществом является простота ухода. Стеновые и напольные поверхности, облицованные керамической плиткой легко содержать в чистоте. Для этого можно использовать обычные бытовые моющие средства. Именно поэтому керамическая плитка широко применяется для облицовки кухонных помещений, ванных комнат, прихожих. На поверхностях не собирается пыль и грязь. Такая облицовка является оптимальной для домов, в которых есть животные.

Керамическая плитка - это очень прочный и долговечный материал. Облицовка устройства перед истиранием. По покрытию можно передвигать мебель и ходить на каблуках. Допускается монтировать плитку в местах, где на нее будет оказываться большие нагрузки.

Очень важно при укладке плитки проявлять осторожность. Несмотря на высокие прочностные характеристики, материал очень хрупкий. При резком ударе плитка может расколоться. Кроме того, под плитку необходимо тщательно выравнивать поверхность. В противном случае в силу низкой эластичности, при эксплуатации она может растрескаться.

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