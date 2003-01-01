Реклама на сайте
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20
В Петрозаводске свили «Гнездышко» для будущих родителей
29 сентября, 19:00
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу
28 сентября, 14:15
Новости

Эксперты определили самого технологичного оператора

16:50

Прекращен розыск подозреваемой в грабеже девушки

16:44

Новые площадки и контейнеры установят в Приладожье после жалоб жителей

16:35

Иномарка улетела в кювет на трассе в Прионежье — есть пострадавшие

16:15

Вице-премьер правительства Карелии рассказал, чем завершился суд по претензиям к качеству воды в Сортавале

16:00

Подавшие заявления 23 работника школы в поселке Боровой пока не увольняются

15:40

В Шёлтозере начнут восстанавливать полуразрушенный храм XIX века

15:25

В петрозаводской колбасе обнаружены остатки лекарства для животных

15:00

Гидрометцентр: предстоящая зима в России будет холоднее предыдущей

14:40

Мошенники обвинили петрозаводчанина в связи с преступным миром и похитили у него почти 1 млн рублей

14:20

Ученые рассказали, как глобальное потепление влияет на птиц и насекомых в Карелии

14:00

С Днём сотовой независимости! Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник

13:45

В Карелии с начала года бесплатно предоставили 3,2 тысяч земельных участков

13:30

Выставку о городе воинской славы Петрозаводске открыли на ВДНХ

13:00

Угрожавшего убить соседей массажиста из Петрозаводска отвезли в психбольницу

12:45

В Петрозаводске будут судить мужчину, который избил полицейского за просьбу отстать от подростка

12:30

В Карелии врачи пять часов оперировали пациента с крупной опухолью в почке

11:40

Четыре машины полыхают на авторазборе в Петрозаводске

11:30

«Убийственный штраф»: Леонид Белуга прокомментировал собственный приговор

11:18

С начала года благодаря помощи государства в Карелии выросло производство сельхозпродукции

11:10

В Петрозаводске ликвидировали 130 опасных деревьев

11:00

В России с 2026 года введут новые дорожные знаки и уменьшат ширину парковочных мест

10:50

Завершается ремонт скандального участка на улице Хейкконена в Петрозаводске

10:30

Стали известны подробности ДТП в Петрозаводске, в котором пострадал ребенок на самокате

10:00

В Карелии в октябре пройдут рейды для предотвращения ДТП с пешеходами

09:30

В России начали тестировать выплаты в цифровых рублях

09:00

Более 100 тысяч жителей Карелии вакцинировались от гриппа

08:40

В Костомукше пройдут похороны погибшего солдата

08:20

Супруги из Олонецкого района отметили золотую свадьбу

08:00

Банк России ввел новые правила оформления кредитных каникул

07:40

В Карелии запустили чат-бота МФЦ в мессенджере MAX

07:20

В Петрозаводске бдительный предприниматель спас пенсионерку от мошенников

07:00

Автомобиль сбил подростка на самокате в Петрозаводске

06:40

Российский топливный союз предупредил о массовом закрытии частных АЗС

00:10

Стрельба из винтовки, эстафета с люком и бросок через трубу: в Петрозаводске прошла Спартакиада в честь 20-летия «РКС»

23:30

В Петрозаводске начали разбирать Курганский мост через Лососинку

21:30

В Минприроды рассказали, что уже сделано на комплексе «Онежские петроглифы»

20:00

Назначен новый начальник Карельской таможни

19:29

5 миллионов за свободу: как карельские предприятия спасались от уголовного дела

19:00

Больше половины жителей Карелии не услышали звуки электросирен

18:40

«Толстой как блогер»: в музее «Кижи» подготовили новую экспозицию

18:20

В обманувшей карельских дольщиков строительной компании «Амперия» началась процедура банкротства

18:00

Хозяйский ротвейлер напал на жительницу Кеми

17:20

Облачно, безветренно и до +10°С: какая погода ожидается в Карелии 2 октября

17:00

Человек пострадал при съезде в кювет на севере Карелии

16:45

«Я тебя на куски порежу»: известный массажист из Петрозаводска с ножом угрожал соседям

16:30

Эльбрус и орел лидируют в голосовании на символ для банкноты в 500 рублей

16:15

Артур Парфенчиков объявил о повышении зарплат для бюджетников

16:12

30 тонн с 1 гектара: в Карелии идет сбор кукурузы

15:50

Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса

15:20

«БалтМостСтрой» завершает строительство Лобановского моста в Петрозаводске

15:05

Мэр Петрозаводска ответила в прямом эфире на вопросы о вывозе мусора

14:45

Леонида Белугу приговорили к штрафу в 500 млн рублей

14:25

Медицинский десант будет работать в Медвежьегорске два дня

14:10

Минпромторг опубликовал список автомобилей для использования в такси

13:50

Ночные заморозки продолжатся в Карелии

13:25

Петрозаводчанин потерял более миллиона рублей из-за мошенников

13:00

В Карелии назвали итоговое количество лесных пожаров в этом году

12:35

В Петрозаводске 1 октября пенсионеры могут ездить на троллейбусах и автобусах бесплатно

12:10

Суд вынес приговор главному инженеру управляющей компании, по вине которого пострадал ребенок

11:40

В Карелии задержан наркокурьер из Ленобласти

11:10

Открыта продажа билетов на самолеты из Петрозаводска в Череповец

10:50

В правительстве Карелии создана рабочая группа для контроля за вывозом мусора в гостевых домов

10:35

В столкновении двух иномарок в Петрозаводске пострадал 76-летний водитель

10:20

Бизнесмену Леониду Белуге 1 октября вынесут приговор

10:10

Магнитная буря на Земле продолжается уже тридцать часов

09:50

В Петрозаводске сбили 12-летнего велосипедиста

09:30

В России утвердили прожиточный минимум на 2026 год

09:00

В Петрозаводске ищут доноров с редкой группой крови

08:40

Жители дома на Древлянке решили отказаться от услуг компании, которая обсуживает домофоны

08:20

Схема движения изменится в центре Петрозаводска

08:00

Экс-депутат парламента Анна Позднякова возглавила объединение «Опора России» в Карелии

07:40

Ремонт моста в Колежме обойдется в 14 млн рублей

07:20

Десять единиц новой техники появилось у Кондопожского ДРСУ

07:00

В Карелии начнут мотивировать граждан для сбора водорослей

06:40

Финский политик призвал Запад восстановить отношения с Россией

00:10
Прекращен розыск подозреваемой в грабеже девушки
Сегодня 16:44 Криминал
27 сентября полиция просила помочь в розыске петрозаводчанки, которую подозревают в совершении имущественного преступления.

фото: © МВД Карелии

Как выяснилось, розыск больше не ведется, девушка найдена. В МВД Карелии рассказали «Столице на Онего», что данную гражданку подозревают в грабеже. По версии следствия, она открыто похитила в магазине масло и сыр. Возбуждено уголовное дело, которое в настоящий момент расследуется. Причем гражданка призналась в краже. Дело пока не передано в суд.

Добавим, что несколько дней подряд на нашу почту приходят сообщения от некой гражданки с требованием убрать пост, поскольку в нем клевета. В общем, пост о розыске мы удалили, девушка найдена.

Напомним, другого петрозаводчанина накажут за попытку украсть у курьера велосипед и сумку с едой.

 

