Прекращен розыск подозреваемой в грабеже девушки

27 сентября полиция просила помочь в розыске петрозаводчанки, которую подозревают в совершении имущественного преступления.
Как выяснилось, розыск больше не ведется, девушка найдена. В МВД Карелии рассказали «Столице на Онего», что данную гражданку подозревают в грабеже. По версии следствия, она открыто похитила в магазине масло и сыр. Возбуждено уголовное дело, которое в настоящий момент расследуется. Причем гражданка призналась в краже. Дело пока не передано в суд.
Добавим, что несколько дней подряд на нашу почту приходят сообщения от некой гражданки с требованием убрать пост, поскольку в нем клевета. В общем, пост о розыске мы удалили, девушка найдена.
