Прекратились поставки некоторых иномарок в Россию - как новых, так и подержанных

Автопроизводители разных стран перестали отгружать российским дилерам новые машины, а подержанные иномарки стало невозможно привезти из Японии.

Об этом сообщает автомобильный портал «Дром».

Пойти на этот шаг компании вынуждает резкий рост курса валют по отношению к рублю.

«Непонятно, сколько завтра будет стоить автомобиль. На рынке доллар сейчас идет по 110 рублей, а сутки назад был 85», — поясняет издание.

По сведениям Autonews, приостановили поставки автомобилей в Россию Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Jaguar Land Rover.

По той же причине российские компании, участвующие во внешнеторговой деятельности, остановили прием ставок на покупку подержанных автомобилей с японских аукционов.

Кроме того, у импортеров бэушных авто из Японии возникли проблемы с переводом денежных средств за купленные машины, доставкой их в РФ и доступом к автоаукционам.

Ранее руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков спрогнозировал возможный резкий скачек цен на новые автомобили в России из-за падения курса рубля и возможных санкций в отношении России. Эксперт подчеркнул, что потенциальным покупателем не следует откладывать с поездкой в автосалон. Также он не исключил ухода целого ряда международных автобрендов из России.

руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков спрогнозировал возможный резкий скачек цен на новые автомобили в России из-за падения курса рубля и возможных санкций в отношении России. Эксперт подчеркнул, что потенциальным покупателем не следует откладывать с поездкой в автосалон. Также он не исключил ухода целого ряда международных автобрендов из России.



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https://www.autonews.ru/news/62188e8e9a794788ebdf8faf?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D