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Прекратились поставки некоторых иномарок в Россию - как новых, так и подержанных

Новости. Общество
08:40, 28 Февраля 2022
фото: Фото: Ауди Центр Алтуфьево

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Автопроизводители разных стран перестали отгружать российским дилерам новые машины, а подержанные иномарки стало невозможно привезти из Японии.

Об этом  сообщает автомобильный портал «Дром».

Пойти на этот шаг компании вынуждает резкий рост курса валют по отношению к рублю.

«Непонятно, сколько завтра будет стоить автомобиль. На рынке доллар сейчас идет по 110 рублей, а сутки назад был 85», — поясняет издание.

По сведениям Autonews, приостановили поставки автомобилей в Россию Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Jaguar Land Rover.

По той же причине российские компании, участвующие во внешнеторговой деятельности, остановили прием ставок на покупку подержанных автомобилей с японских аукционов.

Кроме того, у импортеров бэушных авто из Японии возникли проблемы с переводом денежных средств за купленные машины, доставкой их в РФ и доступом к автоаукционам.

Ранее руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков спрогнозировал возможный резкий скачек цен на новые автомобили в России из-за падения курса рубля и возможных санкций в отношении России. Эксперт подчеркнул, что потенциальным покупателем не следует откладывать с поездкой в автосалон. Также он не исключил ухода целого ряда международных автобрендов из России.

руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков спрогнозировал возможный резкий скачек цен на новые автомобили в России из-за падения курса рубля и возможных санкций в отношении России. Эксперт подчеркнул, что потенциальным покупателем не следует откладывать с поездкой в автосалон. Также он не исключил ухода целого ряда международных автобрендов из России.

Подробнее на Autonews:
https://www.autonews.ru/news/62188e8e9a794788ebdf8faf?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Комментарии

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VladPTZ
2022-02-28 09:00:12
Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Jaguar Land Rover мажорчики остались без тачек, думаю большинству до лампочки кроме наверное шкоды, все равно эта роскошь не по карману.
Беня
2022-02-28 10:53:39
VladPTZ, так же ж и "босота" тоже осталась без любимого прульного автожлама из Японии :)
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