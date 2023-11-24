Премьер Финляндии объявил о готовности полностью закрыть границу с Россией

Финский премьер Петтери Орпо сообщил, что в случае необходимости может быть закрыт последний переход на границе двух стран.

Как сообщает ТАСС, Финский премьер Петтери Орпо заявил, что в случае необходимости Финляндия может закрыть всю границу с Россией.

«При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои КПП и сосредоточит пункт предоставления убежища в другом месте, не на восточной границе», — приводит телерадиоканал Yle слова Орпо. «Вы можете подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки или в портах, но не на восточной границе», — ответил финский премьер на вопрос, где можно будет подать заявление на предоставление убежища, если граница с РФ будет закрыта.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре пограничных пункта на границе с РФ («Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала») из-за притока «граждан третьих стран». 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ, оставив открытым только «Рая-Йоосеппи» («Лотта» со стороны России). Однако власти республики не исключили полного закрытия пропускных пунктов на российско-финской границе, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не прекратился.

Ранее посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря проинформировал МИД России о решении страны закрыть погранпункты.