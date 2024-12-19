Премьер Финляндии: страна ищет способ согласовать с РФ открытие одного из КПП

Премьер Финляндии объяснил, почему страна не открывает границу с Россией.

Российско-финская граница останется закрытой, пока Хельсинки не согласуют с Москвой один из способов открытия одного или нескольких контроль-пропускных пунктов (КПП). Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, отметив, что в стране уверены, что после открытия границы РФ якобы отправит в Хельсинки мигрантов без документов.

«Восточная граница [с Россией] закрыта до дальнейшего уведомления, и мы не можем ее открыть, пока не найдем способ, с помощью которого по согласованию с Россией можно открыть один или несколько пограничных пунктов», — заявил Орпо на саммите Северной и Южной Европы.

Он отметил, что Финляндии нужно понимать, что РФ не направит в страну мигрантов без надлежащих документов в случае открытия границ. Однако Москва отмечала, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а переходом через КПП пользуются только те, кто имеет на это право по закону, пишет m.ura.news.