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Премьер Финляндии заявила, что НАТО не станет размещать в стране ядерное оружие

Новости. Политика
22:00, 19 Мая 2022
фото: © REUTERS / Ints Kalnins

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Санна Марин выразила надежду, что после вступления в альянс страна сохранит статус посредника в международных процессах.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос размещения в стране баз или ядерного оружия после ее вступления в НАТО не стоит на повестке дня, пишет ТАСС.

«Эта тема не обсуждается. И все зависит от наших национальных решений. Никто не навяжет нам базы или ядерное оружие, если мы этого не хотим. И мне не кажется, что есть заинтересованность [НАТО] размещать ядерное оружие или открывать свои базы в Финляндии», — сказала премьер в опубликованном в четверг в газете Corriere della Sera интервью.

При этом она надеется, что ее страна сохранит статус посредника в международных процессах, каким отличалась при сохранении нейтралитета. «Вступление в НАТО — это акт мира, а не объявление войны», — утверждает Марин.

Она также заявила, что у страны уже наработана высокая оборонная способность, а на оборону тратится уже больше 2% В. П. Премьер выразила уверенность, что с Турцией, которая пока не поддержала прием новых членов в НАТО, нужно вести диалог.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф в среду официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в НАТО.

Президент России Владимир Путин 16 мая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Кремле предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции. При этом российский лидер заметил, что расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции не создает непосредственной угрозы РФ, так как у Москвы нет проблем с этими странами.

Как заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ответ Москвы на решение Хельсинки вступить в НАТО станет «сюрпризом» и будет приниматься в первую очередь военными с учетом всего комплекса факторов и особенностей, которые будут сопровождать членство Финляндии в Североатлантическом альянсе.

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