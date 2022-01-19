Премьер-министр Финляндии считает маловероятным вступление страны в НАТО при нынешнем правительстве

Вместе с тем финляндские власти оставляют за собой право присоединиться к североатлантическому военному блоку.

Такую позицию премьер-министр Финляндии Санна Марин высказала в интервью информационному агентству Reuters. Как пишет Yle, финский премьер считает маловероятной подачу заявки на вступление страны в НАТО в течение срока полномочий нынешнего правительства.

Марин подчеркнула, что никто не может повлиять на решение Финляндии по этому вопросу. Кроме того, премьер-министр соседней с Карелией страны отметила, что Финляндия готова поддержать своих европейских союзников и США в случае нападения России на Украину.