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Премьер-министр Финляндии вернула в бюджет часть денег, потраченных на ее семейные завтраки

Новости. Политика
15:40, 03 Августа 2021
фото: © EPA-EFE/KIMMO BRAND

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Общая сумма бюджетных затрат на оплату питания главы финского правительства в ее официальной резиденции оценивается в 14 тысяч евро.

В начале лета «Столица на Онего» рассказывала о громком скандале в Финляндии, разгоревшемся после публикации одного из популярных таблоидов о завтраках премьер-министра страны Санны Марин в ее официальной резиденции Кесяранта, которые оплачивались за государственный счет. Издание усомнилось в законности этих трат, поскольку финское законодательство предусматривает оплату отопления, освещения и технического обслуживания официальной резиденции премьер-министра, а про покупку продуктов питания в действующем законе ничего не говорится. Более того, эти расходы оказались засекречены как личная информация.  

Как сообщила 3 августа финская телерадиокорпорация Yle, Санна Марин вернула часть денег, которые были потрачены на ее семейные завтраки. Финский премьер возвратила в бюджет 10 тысяч евро, а к концу месяца она намерена перечислить в казну еще 4 тысячи евро. Таким образом, глава кабинета министров Финляндии полностью покроет государственные расходы на ее питание в резиденции Кесяранта.

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Комментарии

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кир
2021-08-03 16:08:11
Пофиг они нам, недружественная страна. Зачем с союзниками Гитлера после войны заигрывали? Опять была ошибка большевиков.
Кузьма
2021-08-03 15:58:57
Ха,ха,ха!!! Представить : сколько миллиардов наш должен вернуть в бюджет, хотя о чём это мы!? Мы великая и богатая страна, здесь можно ....
театральный критик
2021-08-03 15:47:04
Соседняя финляндия с таким же климатом :)
Off
2021-08-03 16:03:07
театральный критик, социопатишка..ты должен визжать в истерике.. потом бежать на мостик и трясти тестикулами..в знак протеста :)
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