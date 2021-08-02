Премьер-министр Финляндии вернула в бюджет часть денег, потраченных на ее семейные завтраки

Общая сумма бюджетных затрат на оплату питания главы финского правительства в ее официальной резиденции оценивается в 14 тысяч евро.

В начале лета «Столица на Онего» рассказывала о громком скандале в Финляндии, разгоревшемся после публикации одного из популярных таблоидов о завтраках премьер-министра страны Санны Марин в ее официальной резиденции Кесяранта, которые оплачивались за государственный счет. Издание усомнилось в законности этих трат, поскольку финское законодательство предусматривает оплату отопления, освещения и технического обслуживания официальной резиденции премьер-министра, а про покупку продуктов питания в действующем законе ничего не говорится. Более того, эти расходы оказались засекречены как личная информация.

Как сообщила 3 августа финская телерадиокорпорация Yle, Санна Марин вернула часть денег, которые были потрачены на ее семейные завтраки. Финский премьер возвратила в бюджет 10 тысяч евро, а к концу месяца она намерена перечислить в казну еще 4 тысячи евро. Таким образом, глава кабинета министров Финляндии полностью покроет государственные расходы на ее питание в резиденции Кесяранта.