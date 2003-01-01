РЕКЛАМА
Премьер-министр Карелии Андрей Сергеев вручил награды лучшим труженикам Карелии

19:50

Петрозаводский университет впервые вошел в престижный мировой рейтинг вузов

19:33

Ушла эпоха: фотограф подсмотрел процесс снова завода «Холод-Славмо» в Петрозаводске

19:05

Одиннадцать человек признаны виновными в незаконном обороте наркотиков в Карелии и еще четырех регионах России

18:33

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП рядом с Карелией

18:05

Депутат Заксобрания Карелии Илья Раковский получил награду Совета Федерации

17:45

Мемориальную доску выдающемуся микологу откроют в Петрозаводске

17:38

Вице-премьер правительства России рассказал о мерах поддержки развития аквакультуры

17:20

Облачно, дождливо и до +9°С: прогноз погоды в Карелии на 25 октября

17:02

ДТП с пассажирским автобусом произошло в центре Петрозаводска

16:46

В российский прокат вышел приключенческий фильм-сказка «Горыныч»

16:40

Охотинспекторы в Карелии спасли медведицу из капкана

16:24

Водоснабжение в Питкяранте восстановлено после аварии

16:11

Изуродовавший лицо приятеля кондопожанин получил условный срок

16:01

Центробанк снизил ключевую ставку в России

15:49

Муниципалы Карелии могут подать заявку на Всероссийскую премию «Служение»

15:45

Обвиняемому в педофилии карельскому общественнику продлили арест

15:36

В России появилась возможность конфисковать автомобили за повторную езду в пьяном виде

15:30

Благоустройство Петрозаводска обсудили в прямом эфире «ЦУР объясняет»

15:10

500 тысяч сим-карт, используемых для мошеннических атак, изъяли после вступления в силу нового закона

15:02

Полыхающий автомобиль в Кеми тушили семеро пожарных

14:41

Компания «Баренц групп» поможет переехать из спального района в готовую квартиру в центре Петрозаводска

14:30

«Мозаику можно восстановить»: эксперты из Петербургской академии обследовали советское панно в Питкяранте

14:23

Видео с новой «Волгой» опубликовано в сети

14:01

Жителю Карелии вынесли приговор за изнасилование 13-летней девочки

13:31

На пляжи Анапы идет около 900 тонн мазута

13:16

Т2 и МТС поделят торговые площади

13:05

Часть пенсий в ноябре выплатят досрочно

12:55

Суд в Карелии взыскал с недобросовестного подрядчика более 150 тысяч рублей в пользу обманутых заказчиков

12:32

Жители Карелии могут присоединиться к акции «Плечом к плечу: помощь штурмовикам»

12:18

Картофель, огурцы и пылесос подорожали в Карелии за неделю больше всего

12:13

В Кемском районе Карелии раскрыли грабеж с угрозой применения насилия

12:01

В Карелии задержали подозреваемого в краже самоходной техники

11:44

Карелия попала в топ-5 регионов России с наибольшим ростом продаж антидепрессантов

11:20

Карело-финский эпос и рэп: спектакль «Куллерво» по-новому представили в Национальном театре Карелии

11:02

Стали известны подробности ДТП с мопедом в Петрозаводске

10:48

Названы три выплаты, которые пенсионерам нужно оформить до конца года

10:36

Новый авиарейс из Петрозаводска в Минск запустят в 2026 году

10:12

Водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими на трассе в Карелии

10:04

74-летнюю женщину сбили на парковке торгового центра в Петрозаводске

09:44

Жителя Петрозаводска судили за неоднократное избиение родителей

09:22

Добровольную пожарную команду создали в поселке Кварцитный в Карелии

09:02

В МЧС показали фото последствий мощного пожара в автомастерских в Петрозаводске

08:41

Трёхдневная рабочая неделя ждёт россиян в начале ноября

08:22

На 70 процентов завершён ремонт участка трассы между Олонцом и Питкярантой

08:01

Интровертам рекомендуют посещать Карелию в ноябре

07:44

На трассе в сторону Карелии полностью перекроют движение транспорта

07:23

Общекарельский крестный ход пройдёт в Петрозаводске 4 ноября

07:02

Петрозаводчанка помогла компании «Мираторг» стать «Экспортёром года-2025»

06:40

Работодатели в России стали активнее приглашать на работу возрастных специалистов

00:13

В центральном сквере Петрозаводска восстановили освещение

23:13

Для бизнес-тренера Аяза Шабутдинова запросили восемь лет колонии по делу о мошенничестве

21:32

Медведица с медвежатами ходят по ночам в карельскую деревню за черноплодкой

20:02

С фонарного столба в Суоярвском округе сняли замёрзшего кота

19:38

Игорь Зубарев предложил, чтобы деньги от торгов на пользование рыбоводным участком шли в местные бюджеты

18:36

Электронные квитанции: шаг в будущее вместе с «РКС – Петрозаводск»

18:00

Артур Парфенчиков дал старт работе реконструированного ДОК «Калевала»

17:45

Мотоцикл столкнулся с иномаркой в Петрозаводске

17:26

Судебный пристав в Петрозаводске задержал женщину с наркотиками на входе в здание суда

17:19

ЦЕМЕНТУМ внес вклад в обеспечение пожарной безопасности поселка Кварцитный

17:12

Дождь, гололедица и до +8°С: чем погода удивит жителей Карелии 24 октября

17:03

В Совете Федерации предложили переориентировать маткапитал на поддержку многодетности

16:52

От создания контента до научных открытий: на «Уроке цифры» школьникам рассказали, что такое ИИ-агенты

16:40

В ГАИ Петрозаводска рассказали, можно ли поворачивать направо с Антикайнена к Сбербанку после проезда нового моста

16:32

Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу Карелии по пандусам для участников спецоперации

16:19

В «Тетрисе» в Петрозаводске возобновили доступные по цене бизнес-ланчи

16:10

Сквер Кукковский Петух в Петрозаводске освободят «от осенней печали»

16:00

Карельские пауэрлифтеры установили рекорды на Кубке России в Кургане

15:45

На проспекте Карла Маркса высадили клены

15:30

Артур Парфенчиков проверил ход строительства завода по производству испытательного оборудования

15:20

Умные шлагбаумы начали устанавливать в одном из районов Петрозаводска

15:10

Главный региональный оператор по утилизации твердых отходов в Карелии станет полностью государственным

14:58

Свыше 40% россиян верит уловкам киберпреступников

14:52

Чугуноплавильный завод петровских времен в Кончезере выставлен на продажу

14:45

Путин наградил супругов Вакулич из Петрозаводска медалью ордена «Родительская слава»

14:30

Экспорт из Карелии в Узбекистан вырос на 77% по итогам первого полугодия 2025 года

14:15

В соседнем с Карелией регионе запретили мобильный интернет

14:00

«Счастье в день отца услышать голос сына»: укушенный клещом мальчик начал говорить

13:45

Проезд по центральной улице Петрозаводска будет запрещён

13:30

В Суоярви впервые пройдет рыбно-гастрономический фестиваль

13:10

Работу фонда «Защитники Отечества» обсудили в Москве

13:00

«Страшно оценивать»: ученые зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце

12:50

Прямые авиарейсы между Россией и Малайзией планируют запустить до конца года

12:35

Еще один рыбак утонул в Карелии

12:20

Первый в Карелии кабинет финансовой доступности открылся в Беломорском округе

12:00

Жителя Карелии задержали по подозрению в госизмене

11:45

В Петербурге водители снимают с авто номера, протестуя против платных парковок

11:30

Численность населения Кемско-Беломорской агломерации по прогнозу вырастет на 30 процентов

11:10

Мужчина погиб в пожаре на окраине Петрозаводска

10:55

Ноябрьские пособия на детей выплатят досрочно

10:45

Суд арестовал мужчину, застрелившего знакомого в Петрозаводске

10:30

Звезда мюзиклов, шансона и народной песни выступит в Петрозаводске

10:15

В Зарецком парке благоустраивают бетонные лестницы и тротуары

10:05

﻿Более 140 кг кондитерских и хлебобулочных изделий изъяли из оборота в Карелии

09:50

18-летних молодых людей задержали за распространение наркотиков в Петрозаводске

09:25

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в поселке Пудожгорский

09:00

Спортсменка из Карелии завоевала золото на чемпионате России по нардам

08:40

Студенты ПетрГУ вошли в десятку лучших на чемпионате по программированию

08:20

Минобрнауки предложило повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

08:00

Волонтеры акции «Вода России» провели более 60 субботников

07:40

Эксперты назвали самый энергозатратный бытовой прибор на кухне

07:20

Неравнодушный водитель мусоровоза спас черепах в Петрозаводске

07:00

Врачи Малышева и Гандельман предупредили об опасности популярного ресторанного блюда

06:40

В России будут лишать водительских прав из-за проблем со здоровьем

00:10
Премьер-министр Карелии Андрей Сергеев вручил награды лучшим труженикам Карелии
Сегодня 19:50 Общество
Поделиться

В Карелии наградили победителей и призеров регионального этапа Национальной премии «Человек труда».

фото: © Управление труда и занятости Карелии

Из 24 номинантов, представляющих различные промышленные предприятия, организации образования и социальной сферы республики, награждены 10 лучших в таких номинациях, как «Молодой специалист», «Технологический лидер» и «Лучший наставник». Ранее на встречах с работодателями глава Карелии Артур Парфенчиков поручил уделять особое внимание людям труда, которые успешно развивают экономику региона.

Награждением открыли заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое прошло в республиканском кадровом центре «Работа России». На комиссии присутствовали представители правительства, профсоюзов и работодателей.

— Сегодня социальными партнерами в лице представителей правительства, работодателей и профсоюзов мы обсудим важные задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным. По нацпроекту «Кадры» мы должны усилить связь учебных заведений с предприятиями и организациями, для того чтобы готовить молодые кадры для рынка труда региона, — сказал Андрей Сергеев. — Важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения и сохранения трудовых традиций играет Национальная премия «Человек труда». Эти традиции мы должны сохранять и преумножать.

Начальник Управления труда и занятости и куратор проекта Единой России «Моя карьера» Елена Фролова подчеркнула, что служба занятости работает для того, чтобы будущие молодые специалисты пополняли рынок труда родного региона.

Также на комиссии обсудили лучшие практики взаимодействия предприятий и организаций с ВУЗами, СУЗами и школами в рамках реализации нацпроекта «Кадры», а также вопросы, связанные с обеспечением высоквалифицированными специалистами предприятий и организаций. Владимир Шарупич, директор по управлению персоналом АО «ПКС-Водоканал», рассказал о практике работы с молодежью.

— На сегодняшний день под нашим руководством реализуется программа «Школа-техникум-предприятие-ВУЗ», на всех этапах у нас происходит становление профессии, становление молодых людей, как работников, — отметил Владимир Шарупич. — Мы начинаем со школ: трудоустраиваем учеников в период летних каникул, ходим в классы. Недавно договорились с техникумами и школами города о трехстороннем сотрудничестве в рамках государственного проекта «Моя первая профессия». С 1 сентября для 9 классов Университетского лицея преподают класс «Бережливое производство» на базе Петрозаводского архитектурно-строительного техникума.

Напомним, по инициативе главы Карелии действует региональная программа обучения. С начала года в рамках региональной программы и нацпроекта «Кадры» приступили к обучению более 240 человек по востребованным на рынке труда направлениям: сварщик, электромонтер, швея, оператор котельной, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, помощник по уходу, водитель погрузчика, повар-кондитер и другим.

Добавим, наибольшую потребность в работниках среди промышленных предприятий заявляют такие работодатели как Онежский судостроительно-судоремонтный завод — 249 вакансий, швейная фабрика «Арктика» — 90 вакансий, Сегежский ЦБК — 90 вакансий, Кондопожский ЦБК — 80 свободных рабочих мест, Петрозаводский машиностроительный завод «Авангард» — 74 вакансии, АО «Вяртсильский метизный завод» — требуются 73 работника. Они предлагают должности швеи, слесаря-ремонтника, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сборщика корпусов судов, электросварщика, водителя, токаря и других рабочих профессий.

