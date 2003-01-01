Премьер-министр Карелии Андрей Сергеев вручил награды лучшим труженикам Карелии

В Карелии наградили победителей и призеров регионального этапа Национальной премии «Человек труда».
Из 24 номинантов, представляющих различные промышленные предприятия, организации образования и социальной сферы республики, награждены 10 лучших в таких номинациях, как «Молодой специалист», «Технологический лидер» и «Лучший наставник». Ранее на встречах с работодателями глава Карелии Артур Парфенчиков поручил уделять особое внимание людям труда, которые успешно развивают экономику региона.
Награждением открыли заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое прошло в республиканском кадровом центре «Работа России». На комиссии присутствовали представители правительства, профсоюзов и работодателей.
— Сегодня социальными партнерами в лице представителей правительства, работодателей и профсоюзов мы обсудим важные задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным. По нацпроекту «Кадры» мы должны усилить связь учебных заведений с предприятиями и организациями, для того чтобы готовить молодые кадры для рынка труда региона, — сказал Андрей Сергеев. — Важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения и сохранения трудовых традиций играет Национальная премия «Человек труда». Эти традиции мы должны сохранять и преумножать.
Начальник Управления труда и занятости и куратор проекта Единой России «Моя карьера» Елена Фролова подчеркнула, что служба занятости работает для того, чтобы будущие молодые специалисты пополняли рынок труда родного региона.
Также на комиссии обсудили лучшие практики взаимодействия предприятий и организаций с ВУЗами, СУЗами и школами в рамках реализации нацпроекта «Кадры», а также вопросы, связанные с обеспечением высоквалифицированными специалистами предприятий и организаций. Владимир Шарупич, директор по управлению персоналом АО «ПКС-Водоканал», рассказал о практике работы с молодежью.
— На сегодняшний день под нашим руководством реализуется программа «Школа-техникум-предприятие-ВУЗ», на всех этапах у нас происходит становление профессии, становление молодых людей, как работников, — отметил Владимир Шарупич. — Мы начинаем со школ: трудоустраиваем учеников в период летних каникул, ходим в классы. Недавно договорились с техникумами и школами города о трехстороннем сотрудничестве в рамках государственного проекта «Моя первая профессия». С 1 сентября для 9 классов Университетского лицея преподают класс «Бережливое производство» на базе Петрозаводского архитектурно-строительного техникума.
Напомним, по инициативе главы Карелии действует региональная программа обучения. С начала года в рамках региональной программы и нацпроекта «Кадры» приступили к обучению более 240 человек по востребованным на рынке труда направлениям: сварщик, электромонтер, швея, оператор котельной, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, помощник по уходу, водитель погрузчика, повар-кондитер и другим.
Добавим, наибольшую потребность в работниках среди промышленных предприятий заявляют такие работодатели как Онежский судостроительно-судоремонтный завод — 249 вакансий, швейная фабрика «Арктика» — 90 вакансий, Сегежский ЦБК — 90 вакансий, Кондопожский ЦБК — 80 свободных рабочих мест, Петрозаводский машиностроительный завод «Авангард» — 74 вакансии, АО «Вяртсильский метизный завод» — требуются 73 работника. Они предлагают должности швеи, слесаря-ремонтника, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сборщика корпусов судов, электросварщика, водителя, токаря и других рабочих профессий.