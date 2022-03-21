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Премьер-министр Карелии заявил, что глава Минсельхоза «живет какой-то своей жизнью»

Новости. Экономика
12:24, 22 Марта 2022
фото: © «Столица на Онего» | © Правительство Карелии

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Проблемы с финансированием сельского хозяйства Карелии стали поводом для претензий в адрес министра Владимира Лабинова на сегодняшнем заседании правительства.

Поводом стал доклад его заместителя Егора Руппиева, по словам которого, в 2022 году из бюджета надо добавить около 70 млн рублей на нужды отрасли.  Это вызвало критику со стороны премьер-министр правительства Евгения Чепика. Он напомнил, что ранее вопрос о дополнительном финансировании уже обсуждался, и правительство приняло решение увеличить ассигнования на 240 млн рублей исходя из тех приоритетов, которые определил глава Минсельхоза. 

«Приоритеты в министерстве сельского хозяйства у нас определяет Лабинов персонально. Поэтому спрашивать надо с Лабинова, как он определил приоритеты, почему, те статьи, которые в прошлом году были профинансированы, в этом году поддержку у него не нашли. Мне кажется, Лабинов живет своей какой-то жизнью, определяя приоритеты, а министерство сельского хозяйства живет своей жизнью. Пусть они там внутри у себя встретятся, определятся. Подготовят предложения, разберемся, доложим», — сказал Чепик.

Также он считает, что глава Минсельхоза недостаточно привлекает средств из федерального бюджета.

«Конечно, надо работать с Российской Федерацией, потому что мы же видим, что, если раньше Российская Федерация финансировала бюджет субъекта по 250-270 млн рублей, сейчас у нас меры поддержки из федерального бюджета сократились в 2 раза. У Владимира Витальевича, к сожалению, я пока не вижу активной позиции по привлечению денег федерального бюджета», — добавил премьер-министр.

Глава Минсельхоза в заседании не участвовал и не мог ответить на эти претензии. По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, министр сейчас в командировке, поэтому до его возвращения не следовало вообще вносить в повестку заседания вопрос о работе агропромышленного комплекса. Губернатор отказался принять проект решения по этому вопросу и распорядился на следующей неделе провести специальное рабочее совещание по финансированию сельского хозяйства.

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