Вице-премьер правительства Карелии Лариса Подсадник ждет вопросы о соцподдержке и работе образовательных учреждений

Вопросы о соцподдержке и работе образовательных учреждений обсудят в прямом эфире с заместителем премьер-министра правительства Карелии Ларисой Подсадник.

Прямая трансляция состоится в четверг, 7 апреля.

В рамках проекта «Объясняем.РФ» в прямом эфире на вопросы жителей Карелии о социальной поддержке граждан и о работе образовательных учреждений в текущих условиях ответит заместитель премьер-министра республиканского правительства Лариса Подсадник.

Задать вопросы можно в группе Республика Карелия. Смотрите онлайн-трансляцию в нашем паблике 7 апреля в 18.20.