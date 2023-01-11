Премьер-министр правительства Карелии проверил работу модернизированных соцобъектов в Прионежье

В Прионежском районе обновлена система жилищно-коммунального хозяйства, ремонтируются дороги, учреждения культуры и образования.

Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик осмотрел очистные сооружения в поселке Ладва и систему водоснабжения села Шелтозеро. Эти объекты были модернизированы в рамках подготовки ко Дню республики, который в 2022 году принимали сразу несколько населенных пунктов Прионежского района, напомнили в региональном правительстве.

В Шелтозере установили новые водоочистные сооружения и насосы. Современное оборудование дает возможность управлять объектом дистанционно и сокращать затраты на электроэнергию.

«Внедрена система коагуляции, которая позволяет приводить цветность воды в соответствие с действующими нормативами. Также проводится хлорирование, то есть дезинфекция воды, подаваемой населению», — рассказал директор предприятия «Водоканал «Прионежский» Олег Головяшин.

Очистные сооружения в Ладве построены в 2020 году, но простаивали по техническим причинам.

«Объект не удалось сразу запустить, потому что объем стоков был выше, чем ожидалось. В 2022 году были выделены бюджетные средства, проведены необходимые мероприятия по доработке и обеспечению надлежащей эксплуатации. Сейчас очистные сооружения работают, очистка происходит», — пояснил министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Виктор Россыпнов.

Строительство очистных канализационных сооружений в поселке Ладва велось по федеральной целевой программе развития республики до 2023 года. Стоимость составила 18,84 миллиона рублей. На выполнение пусконаладочных работ Прионежский район получил межбюджетный трансферт в размере 2,59 млн рублей. В состав очистных сооружений поселка входит станция глубокой биохимической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и блок ультрафиолетового обеззараживания очищенной воды.

В целом за пять лет в Прионежском районе модернизировали очистные сооружения в деревне Вилга, селе Заозерье, поселках Деревянка и Кварцитный, заменили части водоводов в Шуе, Заозерье, а также Уя — Деревянка.

«Мы в три раза сократили аварийные отключения воды и связанные с ними экономические потери. Это позволило вкладывать больше средств в модернизацию и реконструкцию существующих сетей», — отметил глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.

Во время рабочей поездки Александр Чепик также осмотрел Дом культуры в селе Рыбрека. Ранее в здании установили автономное отопление, новые окна и проводку, провели канализацию и сделали косметический ремонт в тренажерном зале. На завершение ремонта крыши из регионального бюджета направили 5,5 млн руб. Ждет обновления и актовый зал.

«Мы постарались привести в порядок дороги, отремонтировать школы, детские сады, клубы. Эти задачи были поставлены главой Карелии, когда три года назад было принято решение о праздновании Дня республики в Прионежском районе. Была составлена программа мероприятий, даны соответствующие поручения руководителя региона, которые я контролировал, − подчеркнул премьер-министр Александр Чепик. — Сегодня, подводя определенные итоги этой работы, мы увидели, как меняется жилищно-коммунальное хозяйство района, как отремонтирован Дом культуры, на региональные средства заасфальтирован подъезд с федеральной трассы к центру Шелтозера. День республики — это момент, когда район должен делать новый качественный шаг в своем развитии».

В правительстве напомнили, в Прионежском районе ведется ремонт подъезда к станции Орзега, автодорог Педасельга — Ладва-Ветка, Деревянное — Деревянка — Пяжиева Сельга — Пухта, Лососинное — Машезеро, Машезеро — Шапшезеро, отрезка трассы Петрозаводск — Суоярви. Также началась реконструкция мостового перехода через реку Шуя на дороге от трассы «Кола» до станции Шуйская и ремонт дороги Шокша — Кварцитный.

Как отметил Александр Чепик, реализация поручений главы в Прионежском районе будет продолжена.