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«Премьер-министр уходит»: политолог из Карелии прокомментировал возможную отставку Александра Чепика

Новости. Политика
07:30, 28 Января 2025
фото: Сампо ТВ. 360

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Анатолий Цыганков проанализировал последние изменения в карельском правительстве.

«Председатель правительства Карелии уходит со своего поста», — выдал карельский политолог Анатолий Цыганков пока ещё не официальную, но обсуждаемую в кулуарах информацию в своем личном профиле. И заодно коснулся всех перестановок, прошедших и грядущих, в карельском правительстве.

Так, уход Игоря Корсакова — уже свершившийся факт. А вот возможная добровольная отставка второго человека в республике, премьер-министра правительства Александра Чепика может повлечь и дальнейшие перестановки. В частности, по словам Цыганкова, за Александром Чепиком может уйти Ольга Чебунина, вице-премьер по вопросам развития инфраструктуры.

Анатолий Цыганков напомнил, что Чепик вошёл в состав правительства Карелии в 2017 году, прибыв в республику из Бурятии. И заметил, что премьер все время своей работы не слишком выделялся — так, даже вопросы экономического развития глава республики Артур Парфенчиков «чаще решал (на публике) с заместителем Чепика Дмитрием Родионовым». Так же спокойно Александр Чепик входил в руководящий состав регионального отделения партии «Единая Россия», а когда туда пришел Артур Парфенчиков — «незаметно для всех испарился из числа республиканских партийных вождей».

Впрочем, Цыганков подчеркнул, что эта «незаметность» — отнюдь не показатель плохой работы.

«Тайное в конце концов становится явным и Чепик расстаётся с Парфенчиковым, и Карелией, соответственно, где он проработал семь лет. Грубых ошибок премьер-министр не допускал, служебную лямку тянул исправно», — отметил политолог.

Главный же интерес вызвало общее кадровое обновление в команде Артура Парфенчиков.

«Что происходит? Парфенчиков обновляет круг региональных управленцев или члены старой команды, что-то чувствуя, разбегаются от него?», — задался вопросом Анатолий Цыганков.

 

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