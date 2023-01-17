Пренебрежение нормами ПДД приводит к тяжким происшествиям на федеральных трассах Карелии (ВИДЕО)

Специалисты ФКУ Упрдор «Кола» и сотрудники ГИБДД Карелии сняли видеоролик, призывающий водителей к осторожности.

В январе 18 человек стали жертвами тяжких ДТП на федеральных дорогах Карелии и Мурманской области. В большинстве случаев смертельные аварии стали следствием грубых нарушений, допущенных участниками дорожного движения. Основные причины ДТП на федеральной дорожной сети двух регионов — превышение водителями установленного скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции и расположения транспортных средств на дороге.

Как отметили в Упрдор «Кола», зимой автомобильные поездки также сопряжены с возможностью неконтролируемого изменения тормозного пути автомобиля, что, при повышенной скорости и совершении резких маневров, почти неизбежно влечет тяжкие последствия.

О том, к чему может привести пренебрежение нормами поведения на дороге — в видеоролике, подготовленном сотрудниками ФКУ Упрдор «Кола» и Управления ГИБДД МВД по Карелии.

В случае возникновения вопросов, связанных с содержанием федеральных трасс в Карелии и в Мурманской области и внештатных ситуациях на дороге можно обращаться по круглосуточным телефонам территориальных центров Упрдора: (8 8142) 44-44-77 (Карелия), (8 8152) 56-78-87, доб. 208 (Мурманская область).