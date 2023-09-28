Препарат для лечения рака с эффективностью до 100% разработали в России

При этом препарат не имеет серьезных побочных эффектов.

Как сообщили в паблике Минздрава Карелии, российские специалисты разработали новый препарат для лечения онкологических заболеваний.



По словам специалиста онкоцентра им. Блохина Минздрава России, препарат по назначению врача могут применять при наличии опухолей желудочно-кишечного тракта; желчных протоков; мочеполовой системы; верхних дыхательных путей и кожи.



«На определенных стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90–100%», — отметил заведующий отделением НМИЦ онкологии имени Блохина Игорь Погребняков.



Эксперт подчеркнул, что препарат не имеет серьезных побочных эффектов, добавили в Минздраве Карелии.