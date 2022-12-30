Преподаватель и работник музея из Карелии стали победителями конкурсов Фонда Потанина

Известный в России благотворительный фонд представил результаты конкурсов «Академический десант» и «Музейный десант».

Победителями IV цикла конкурсов «Академический десант» и «Музейный десант» стали представительница ПетрГУ и Музея изобразительных искусств в Петрозаводске. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда Потанина.

Представительница Петрозаводского государственного университета Наталья Колесникова вошла в число 24 преподавателей, ставших победителями конкурса профессионального развития.

Оксана Лангуева из Музея изобразительного искусства Республики Карелия стала одной из 18 сотрудников музеев и музейных организаций, победивших в конкурсе «Музейный десант».