Преподаватель и работник музея из Карелии стали победителями конкурсов Фонда Потанина

Известный в России благотворительный фонд представил результаты конкурсов «Академический десант» и «Музейный десант».
Победителями IV цикла конкурсов «Академический десант» и «Музейный десант» стали представительница ПетрГУ и Музея изобразительных искусств в Петрозаводске. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда Потанина.
Представительница Петрозаводского государственного университета Наталья Колесникова вошла в число 24 преподавателей, ставших победителями конкурса профессионального развития.
Оксана Лангуева из Музея изобразительного искусства Республики Карелия стала одной из 18 сотрудников музеев и музейных организаций, победивших в конкурсе «Музейный десант».
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