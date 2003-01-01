Преподаватель из Петрозаводска вошла в число лучших педагогов страны

Ирина Ивановна Четверикова, преподаватель по классу фортепиано, удостоена престижной награды в области музыкального искусства.
Сотрудник Детской музыкальной школы им. Синисало, Заслуженный работник культуры Карелии, преподаватель по классу фортепиано, вошла в список 150 самых выдающихся педагогов страны, награждаемых Министерством Культуры
Подход Ирины Ивановны, работающей в Музыкальной школе уже более 50 лет, высоко экспертная комиссия, отметила Инна Колыхматова.
Напомним, уже четвертый год подряд Министерство культуры награждает выдающихся деятелей в сфере образования Российской Федерации