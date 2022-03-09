Преподаватель ПетрГУ Александр Ильин: За 8 лет Крым стал культурным и экономическим центром притяжения

Сегодня наша страна отмечает годовщину воссоединения Крыма с Россией

Восемь лет назад Крым и Севастополь вошли в состав России. По уже сложившейся традиции этот день отмечается как Крымская весна. В Карелии пройдут праздничные мероприятия с культурно-патриотическим уклоном. В школах запланированы классные часы «Крым и Россия. Мы вместе!», выставки, тематические уроки музыки и рисования. Завершит цикл мероприятий фестиваль «Крымская весна» в молодежном центре «Смена».

18 марта в Москве был подписан договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.

При этом присутствовали делегации из разных российских регионов, в том числе и из Карелии. Среди ее участников был политолог и преподаватель Петрозаводского университета Александр Ильин.

«Я понимал, что, очевидно, начнется раскол между сторонниками и противниками вхождения Крыма в состав России, страна, вероятно, будет втянута в экономическое противостояние, последуют какие-то санкции, мы еще не предполагали, какие именно. Многих беспокоила мысль о том, как мы будем жить в новых условиях. И во время неофициального обсуждения один из представителей мурманской делегации сказал тогда: „Мы справимся!“ И ведь справились!» — вспоминает он.

По мнению политолога, экономические и информационные издержки менее значительны чем-то, что в результате воссоединения приобрели Россия и Крым.

«То, что лично я видел в Крыму задолго до воссоединения, не очень вдохновляло. А сейчас это культурный и экономический центр притяжения. Крым и его жители смогли решить те вопросы, которые были актуальны на протяжении последних 30 лет», — говорит Александр Ильин.

За восемь лет в Крыму создана новая транспортная, энергетическая и социальная инфраструктура. Построены мост через Керченский пролив, федеральная траса «Таврида», аэропорт «Симферополь», магистральный газопровод «Кубань» — «Крым». Возведены Таврическая и Балаклавская электростанции, крупный медцентр в Ялте, республиканская клиническая больница в Симферополе. Решается вопрос обеспечения жителей качественной водой — отремонтирована часть сетей водоснабжения, построены дополнительные водозаборы, во всех крупных городах Крыма идет реконструкция действующих и строительство новых очистных сооружений. Собственные доходы республики за это время увеличились более чем в 3,5 раза.

Для России воссоединение с Крымом стало вопросом собственной безопасности. Говорить о нем как об аннексии неправомерно, считает Александр Ильин.

— Органы власти приняли решение о референдуме. И у жителей Крыма была возможность решить, с кем они остаются: с Россией или с Украиной. Воссоединение произошло без вооруженного вмешательства, — поясняет политолог. — Если вспомнить Советский Союз, то право республик входить в его состав и выходить из него было документально зафиксировано. Но никто не слушал ни Крым, ни Севастополь в 1991 году.

Накануне на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя Владимир Путин назвал воссоединение Крыма с Россией своевременным решением.

«Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня на Донбассе, и все становится сразу ясно», — сказал президент России.

В Крыму и Севастополе годовщину воссоединения с Россией будут отмечать акциями в поддержку жителей Донбасса и российских солдат, участвующих в спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Петрозаводский городской дом культуры тоже проведет патриотическую онлайн-акцию в поддержку Российской армии «Мы возвращаемся домой!».