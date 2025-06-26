Преподаватель русской литературы в Тегеране рассказала о влиянии русской классики на иранцев

Иранская исследовательница русской литературы Зейнаб Садеги рассказала о популярности в Иране русского языка и литературы и о любви иранских читателей к русской классике.

В 2022 году в Петрозаводском госуниверситете был создан Международный центр изучения Достоевского. В нем под руководством профессора Владимира Захарова издаются международные журналы «Неизвестный Достоевский» и «Проблемы исторической поэтики», заслужившие известность не только в России, но и в мире. Несмотря на политические сложности, университет поддерживает международные связи с исследователями и преподавателями русской литературы и русского языка со всего мира.

Иранская исследовательница русской литературы Зейнаб Садеги Сахлабад сотрудничает с Международным центром изучения Достоевского (МЦИД) в ПетрГУ. В начале июля была опубликована ее вторая статья в журнале «Неизвестный Достоевский». В этой работе она проанализировала киноадаптацию романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в иранском фильме «Преступление» режиссера М. А. Саджджади.

«Столица на Онего» публикует интервью с Зейнаб Садеги. Его взяла директор МЦИД Ирина Андрианова. Иранская исследовательница рассказала о себе, о популярности в Иране русского языка и русской литературы, о проблемах перевода на фарси русской классики и любви иранских читателей к книгам Достоевского, Толстого, Чехова и Горького.