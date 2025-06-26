Преподаватели петрозаводского лицея сдали ЕГЭ по двум предметам

Учителя лицея №40 сдали ЕГЭ и набрали более 90 баллов.

В Петрозаводске два учителя информатики успешно сдали ЕГЭ. Об этом рассказали в паблике лицея, где они работают. Татьяна Мошникова сдала экзамен на 95 баллов.

«Узнав свои баллы, я, конечно же, решила перепроверить задачу, в которой допустила ошибку. Когда в спокойной обстановке внимательно перечитала условие, оказалось, что всего одно упущенное ранее слово сразу прояснило ход решения. Буквально за считанные минуты я получила правильный ответ — это было одновременно и радостно, и немного досадно. Такой опыт помог мне по-новому взглянуть на то, что происходит на экзамене. Теперь я лучше понимаю, с какими трудностями сталкиваются ребята», — поделилась Татьяна Мошникова.

Виктор Никитин сдал экзамен на 90 баллов. На одном предмете он решил не останавливаться и сдал еще экзамен по математике, который написал на 96 баллов.

«Дорогие наши Татьяна Николаевна и Виктор Святославович! Мы восхищены вашей смелостью, ответственным отношением к работе с учениками и постоянной работой над повышением своей профессиональной компетентности!» — написали в паблике лицея.