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Пресс-формы для литья пластмасс под давлением

Новости. Экономика
10:31, 22 Июня 2021

Изготовление продукции при использовании пресс-форм — это наиболее выгодный и быстрый вариант, позволяющий получить качественные пластиковые изделия.

Таким образом, можно рассчитывать на низкую себестоимость товара, что позволит занять определенную рыночную нишу.

Заказать тут пресс-формы для ТПА можно на выгодных условиях. При соблюдении правил эксплуатации и обслуживании, конструкция готова прослужить на протяжении долгого времени, выдавая огромное количество изделий.

Причины заказать изготовление пресс-форм на plastimet.ru

• проектирование и создание любых по сложности форм;
• создание и испытание тиража;
• процесс изготовления находиться под контролем;
• присутствует гарантия на указанный срок работы либо число смыканий;
• бесплатное обслуживание при использовании оборудования компании;
• стоимость от производителя без лишних накруток.

Формирование цены оснастки. Она зависит от следующего:

• сложности конечного изделия;
• варианта литниковой системы;
• количества продукции и степени долговечности;
• количества гнёзд;
• способа выполнения литья;
• типа применяемого материала.

Сложность конструкции формирует способ подачи сырья — холодный (обходиться дешевле) и горячий. Формы, рассчитанные на большие партии товара, обычно изготавливаются из закаленной стали. Абразивное сырьё является более требовательным к прочности оснастки. В итоге, возрастает и её стоимость. Для получения больших объёмов пластиковых деталей на матрице создаётся сразу несколько гнёзд.

На стоимость также оказывает влияние автоматизация. К примеру, автоматическая оснастка позволяет рассчитывать на большее число комплектов, в отличие от ручного съёма. Товар при этом окажется дешевле.

Литье пластмасс под давлением

Речь идет об экономичном способе изготовления пластиковых изделий в больших количествах. Само литье пластмасс под давлением осуществляется так: сырьё прогревается и переходит в жидкое состояние, затем под давлением поступает на пресс-форму, после чего и формируется деталь.

Преимущества способа в экономичности, точности и качестве, минимальных сроках и высоких эксплуатационных параметрах.

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