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Пресс-секретарь главы Карелии дала показания на гражданского активиста, обвиняемого в оскорблении подполковника ФСБ

Новости. Общество
09:51, 13 Июля 2021
фото: ©Столица на Онего

В суде выступил сам потерпевший – следователь Карельского управления ФСБ России.

В мировом суде Петрозаводска продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении гражданского активиста и блогера Алексея Чеснокова, обвиняемого в оскорблении представителя власти в социальной сети Facebook. На очередном судебном заседании выступили пострадавший по делу – следователь Управления ФСБ по Республике Карелия Алексей Репников и пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк, которая была вызвана в суд в качестве свидетеля обвинения, и это сразу же придало процессу явно политическую окраску.

Читайте подробнее в статье «Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-07-13 11:33:40
А при чем тут сотрудница администрации?! Гражданское дело одного частного лица, против другого. Губернатор и мэр не присутствуют здесь, ни как оскорбленные, ни как третьи стороны.
И должность губернатора называлась "главный пристав", а Ира и правда была комсомолкой в молодости.
User
2021-07-13 11:14:56
Вот это прорыв! Теперь за слова "пристав" и "комсомолка" штрафовать будут?
кир
2021-07-13 11:26:41
User, тебе чего предателю до Карелии? Сторожи молча "политик". Совсем неинтересен нытик.
нетюлень
2021-07-13 11:03:38
"бдительный гражданин из Подмосковья Данила Михеев" - случайно не родственник вот этого вот?
С каких пор слово "комсомолка" стало бранным? В комсомоле были 90% граждан возрастом за 50.
Вася
2021-07-13 10:18:29
КГБ республики прямым текстом заявил, что в стране проводится «зачистка» несогласных с политикой Лукашенко. Аресты на минувшей неделе стали массовыми.
кир
2021-07-13 10:06:07
Не люблю "гражданских активистов" и В.Поташова, который всегда смуту в прессе поддерживает. Давно не был за границей. Пандемия его не пускает.
Off
2021-07-13 11:59:06
кир, ну не все же рабы как ты . Есть свободные люди . А ты что ? Прибавку пенсии зарабатываешь? Иуда..
Михалыч
2021-07-13 10:05:25
Печально как то....
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