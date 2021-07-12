Пресс-секретарь главы Карелии дала показания на гражданского активиста, обвиняемого в оскорблении подполковника ФСБ

В суде выступил сам потерпевший – следователь Карельского управления ФСБ России.

В мировом суде Петрозаводска продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении гражданского активиста и блогера Алексея Чеснокова, обвиняемого в оскорблении представителя власти в социальной сети Facebook. На очередном судебном заседании выступили пострадавший по делу – следователь Управления ФСБ по Республике Карелия Алексей Репников и пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк, которая была вызвана в суд в качестве свидетеля обвинения, и это сразу же придало процессу явно политическую окраску.

Читайте подробнее в статье «Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой».