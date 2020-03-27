Пресс-секретарь главы Карелии заявила, что школьники, скорее всего, останутся дома до сентября

Марина Кабатюк на личной странице в соцсети ответила на вопросы в связи с коронавирусом.

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк на своей странице "ВКонтакте" сообщила о возможном варианте развития событий в регионе в связи с распространением коронавируса и отметила: "отвечая на все ваши вопросы, поясню, исходя из личных предположений и не претендуя на истину в последней инстанции".

Марина Кабатюк предположила, что дети в этом учебном году уже не вернутся в школы.

"Дорогие мамочки, наши дети, вероятнее всего, за парты сядут не раньше сентября. Это уже очевидно", – написала пресс-секретарь Артура Парфенчикова.

Оперативную информацию можно получить из телеграм-канала.

Ранее сообщалось, что школьников Карелии после каникул ждет дистанционное обучение.