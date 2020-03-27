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Пресс-секретарь главы Карелии заявила, что школьники, скорее всего, останутся дома до сентября

Новости. Общество
19:02, 30 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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Марина Кабатюк на личной странице в соцсети ответила на вопросы в связи с коронавирусом.

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк на своей странице "ВКонтакте" сообщила о возможном варианте  развития событий в регионе в связи с распространением коронавируса и отметила: "отвечая на все ваши вопросы, поясню, исходя из личных предположений и не претендуя на истину в последней инстанции".

Марина Кабатюк предположила, что дети в этом учебном году уже не вернутся в школы.

"Дорогие мамочки, наши дети, вероятнее всего, за парты сядут не раньше сентября. Это уже очевидно", – написала пресс-секретарь Артура Парфенчикова.

Оперативную информацию можно получить из телеграм-канала. 

Ранее сообщалось, что школьников Карелии после каникул ждет дистанционное обучение.

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Комментарии

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кир
2020-03-30 22:00:00
Школьники будут разрушать всё, что создали их дедушки и бабушки.
Zim
2020-03-30 21:51:58
Кабатюк хоть что-то сама считает, а Шандолович только (как всегда) одобряет, что делают Путин и Парфенчиков, ну и осуждает Швецию (ее осуждать безопасно), но зачем? К чему и для кого эта болтовня? И почему всегда (!!!) блокированы комментарии к его болтовне?
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