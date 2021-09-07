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Прессу не пустили на заседание суда по делу Боднарчука в Петрозаводске

Новости. Общество
16:04, 08 Сентября 2021
фото: © Наталья Захарчук / «Столица на Онего»

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Представителям СМИ запретили присутствовать на первом заседании суда по делу бывшего спикера горсовета Геннадия Боднарчука.

По распоряжению судьи Петрозаводского городского суда Елены Голяевой сотрудникам СМИ запретили присутствовать на заседании по делу Геннадия Боднарчука.

О запрете присутствовать в зале заявил прессе секретарь судьи Кирилл Рогинский. Позднее об этом же заявил сопровождавший судью пристав. Сама Голяева не стала разговаривать с прессой и молча прошла в зал заседаний.

Запрет сотрудники суда объяснили необходимостью соблюдать ограничительные меры по коронавирусу.

112 кабинет, в котором началось заседание суда по делу Боднарчука, считается наиболее просторным во всем здании. В нем допустимо размещение присутствующих на расстоянии социальной дистанции.

По решению судьи Голяевой в зал не были допущены сотрудники изданий «Столица на Онего», « Губерния Daily», «Петрозаводск говорит», ИА « Республика», ТАСС и телеканала «Сампо ТВ».

Присутствующий в числе представителей СМИ председатель карельского Союза журналистов Георгий Чентемиров предполагает, что решение отказать репортерам в освещении процесса Геннадия Боднарчука является попыткой скрыть детали уголовного дела.

Издание «Столица на Онего» за сутки уведомляло суд о присутствии на процессе.

Напомним, в Петрозаводском горсуде началось рассмотрение дела Геннадия Боднарчука, которого обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий.

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Комментарии

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Изя
2021-09-08 17:06:13
Всё-таки секретарь петр.отделения Единой России был , не последний человек в местном полит .болоте ))) :) :)
Кинокритик
2021-09-08 16:54:27
Гена, сдавай всех. :)
Off
2021-09-08 17:02:48
Кинокритик, и тебя тоже ? :)
Никита
2021-09-08 16:47:22
Боятся , что начнёт говорить и сливать подельников и власть-прилежащих . Или как ?
Гость
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