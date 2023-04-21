Престарелая женщина сгорела в доме на юге Карелии (ФОТО)

В ночь на субботу, 1 июля, на пожаре в частном доме в Сортавальском районе погибла женщина 1938 года рождения, сообщили в МЧС Карелии.
В субботу, 1 июля, в 03.33, в частном доме в поселке Мейери сгорел частный жилой дом.
Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, на пепелище огнеборцы нашли тело женщины 1938 года рождения.
Причина пожара устанавливается.
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