Престарелая женщина сгорела в доме на юге Карелии (ФОТО)

В ночь на субботу, 1 июля, на пожаре в частном доме в Сортавальском районе погибла женщина 1938 года рождения, сообщили в МЧС Карелии.

В субботу, 1 июля, в 03.33, в частном доме в поселке Мейери сгорел частный жилой дом.



Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, на пепелище огнеборцы нашли тело женщины 1938 года рождения.



Причина пожара устанавливается.















