Автошкола "Престиж" приняла участие в зимнем фестивале "Гиперборея"

Автомобили школы прошли в праздничной колонне парада.

Идея карнавального шествия выросла из юбилейного проекта республики – "100 символов Карелии". И если официально "Престиж" не включен в "парадную сотню", то исключить его из республиканской жизни совершенно невозможно, ведь через автошколу прошли тысячи водителей нашего региона. Это тоже карельский бренд, о котором знают и в Калининграде, и во Владивостоке, и еще в десятках регионов нашей страны.

Поэтому глубоко символично, что именно "Престиж" составлял автомобильную часть колонны "символов", отлично дополняя пеший парад.





Шествие стартовало с площади Кирова, прошло по ул. К. Маркса и по пр. Ленина спустилось к Онежской набережной, где находилась главная площадка фестиваля.

Фото с парада-шествия можно посмотреть здесь.

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