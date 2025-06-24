Карельские следователи завершили расследование преступления 15-летней давности

Следствие завершило расследование дела об убийстве по найму в 2010 году.

В Петрозаводске завершили расследование убийства по найму, которое было совершено в 2010 году. Как рассказали в следственном комитете, к убийству причастны трое мужчин: один из них — заказчик, а двое — исполнители. Дело направлено в суд.

По данным следствия, в 2008 году заказчик незаконно завладел квартирой потерпевшего и переселил его в неблагоустроенный дом. Чтобы скрыть преступление, он нанял двоих мужчин, которым поручил избавиться от собственника жилья. За убийство законного хозяина квартиры он пообещал им 10 000 рублей.

10 января 2010 года исполнители увезли потерпевшего в лес в Пряжинском районе. На месте они сильно избили потерпевшего, от травм он скончался на месте. Заказчик находился неподалеку и наблюдал за происходящим, чтобы убийство не заметили. Тело жертвы преступники закопали в снегу, его обнаружили на следующий день.

Расследование начали сразу после обнаружения тела, но долго не могли его завершить. В 2024 году удалось установить преступников, и их задержали. В ходе обысков следователи нашли важные доказательства. Каждому предъявили обвинение.

Заказчика обвиняют в организации убийства группой лиц по предварительному сговору. Исполнителей обвиняют по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Один из исполнителей заключил соглашение о сотрудничестве и способствовал следствию. Его осудили на 8,5 лет колонии строгого режима. Двум оставшимся преступникам грозит пожизненное лишение свободы.