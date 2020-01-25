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Преступник в Карелии получил пожизненный срок за расстрел пяти человек и поджог дома с трупами

Новости. Общество
15:44, 26 Января 2020
фото: из материалов уголовного дела
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"Столица на Онего" рассказывает о самых опасных преступниках Карелии, которые получили за свои злодеяния пожизненный срок лишения свободы.

В марте 2007 года суд приговорил к пожизненному лишению свободы Николая Сочнева. В 2005 году в Медвежьегорске преступник расстрелял пять человек и поджег дом с трупами. Как в дальнейшем выяснят следователи, Сочнев мстил. За некоторое время до трагедии он сам находился в доме, который вскоре решит поджечь, и распивал там спиртное.  Там же его избили собутыльники. Сочнев покинул компанию, сходил в гараж за карабином "Лось", потом вернулся обратно и расстрелял обидчиков.

К уголовному делу прилагается диск с записью следственных действий, где Николай Сочнев показывает, как убивал людей. В скованной наручником кисти он держит имитацию оружия - палку, которой демонстрирует свои действия на месте преступления. Деталей расстрела убийца вспомнить не смог.

Следователи отметят, что нетрезвый в момент преступления Сочнев проявил впечатляющую меткость: у каждой из его жертв обнаружится пулевое ранение в голову.

Изначально убийца был приговорен к 23 годам лишения свободы. Однако это решение было отменено Верховным судом России. Приговор был ужесточен: Сочнев отправился за решетку пожизненно.

О других преступниках читайте в материале Александра Гнетнева "Самые страшные злодеи Карелии".

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