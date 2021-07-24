Преступность в Карелии не снижается

Уровень преступности в Карелии в первом полугодии остался на уровне аналогичного периода прошлого года.

Это следует из данных прокуратуры Карелии, представленных на расширенном заседаним коллегии по итогам работы ведомства в первом полугодии 2021 года.

За этот период в Карелии было зарегистрировано 6870 преступлений — почти столько же, сколько в первом полугодии 2020 года.

Из общего числа правонарушений в прокуруре выделили рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их количество увеличилось на 7,8%. Основная часть их них — кражи и мошенничества.